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В Екатеринбурге молодой человек сорвался с балкона и погиб

В Екатеринбурге молодой человек сорвался с балкона и погиб

20 июля 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney
Смертельное ЧП произошло в Екатеринбурге. Парень упал с балкона многоэтажки и разбился насмерть.

Смерть свердловчанина настигла вечером 19 июля 2024 года. Момент происшествия попал на кадры очевидцев. Молодой человек держался, свисая, за балкон. Его друзья протягивали ему руки, пытаясь достать.

Ему удалось спуститься на балкон этажом ниже, но потом он все равно упал. Как пишет Е1, тело лежало у многоэтажки в черном пакете. На место ЧП прибыли медики, пожарные и Росгвардия.

Недавно в Екатеринбурге из окна дома выпала пенсионерка и тоже разбилась насмерть.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Смерть#Дом#Балкон#18+#Екатеринбург#Инцидент
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