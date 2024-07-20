В Екатеринбурге молодой человек сорвался с балкона и погиб

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Смерть свердловчанина настигла вечером 19 июля 2024 года. Момент происшествия попал на кадры очевидцев. Молодой человек держался, свисая, за балкон. Его друзья протягивали ему руки, пытаясь достать.
Ему удалось спуститься на балкон этажом ниже, но потом он все равно упал. Как пишет Е1, тело лежало у многоэтажки в черном пакете. На место ЧП прибыли медики, пожарные и Росгвардия.
Недавно в Екатеринбурге из окна дома выпала пенсионерка и тоже разбилась насмерть.