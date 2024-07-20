В восьми городах Свердловской области ограничат движение из-за Дня металлургов

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Верхней Салде проходили соревнования по велосипедному спорту. Всем видам транспорта запретили ездить до 13.00 в центре города. Например, от Энгельса до 25 октября и от Карла Либкнехта до Энгельса.
Карпинск отмечает 265-летие. Там нельзя будет проехать 21 июля с 9.00 и до 1.00 22 июля 2024 года по Мира от Колхозной и до Куйбышева. А в воскресенье ограничения будут действовать на Мира от Куйбышева до Карпинского, на Карпинского от Мира до 8 Марта, на Мира от Карпинского до Свердлова, а также на Свердлова от Мира до 8 марта.
Запрет на проезд будет действовать и в Кировграде: на площади у «Дворца культуры Металлург» и до полуночи на Свердлова от Калинина до Декабристов и на Декабристов от Свердлова до Храма.
В Нижней Салде с 16.00 и до 23.00 запрещено движение транспорта по Ломоносова от домов №40 до №44. Там тоже отмечают День города.
Что касаемо Первоуральска, с 16.00 и до окончания мероприятий, перекроют проспект Ильича от Герцена до Ватутина. А в Ревде с 17.00 до 23.00 сотрудники Госавтоинспекции запретит ездить на Спортивной и Карла Либкнехта. Там же до 18.00 полностью закроют проспект Ленина от Заславского до Красноармейской.
Жители Серова и Тавды тоже отмечают годовщины основания Дня города. В Серове до полуночи вводятся ограничения на проспекте Ленина, Преображенской площади и ряде других улиц. А в Тавде до часу ночи нельзя будет ездить по Ленина от Профсоюзной до Советской.
С полным списком можно ознакомиться на сайтах городов и в пабликах ГАИ в соцсетях.
В Нижнем Тагиле в честь Дня металлургов 20 июля 2024 года ожидается салют. Планируется, что праздничные фейерверки местные жители и гости города смогут посмотреть у акватории пруда в 22.30. Однако, точное время праздника до сих пор не известно в связи с антитеррористическими мерами.
Напомним, что в Нижнем Тагиле снова продолжается ремонт Южного подъезда к городу. Местные жители, которые часто ездят по этой дороге в сады и на дачи предполагают, что скоро там в связи с проводимыми работами будут большие пробки. Стоимость заключенного контракта составляет 242 млн.