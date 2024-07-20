В восьми городах Свердловской области ограничат движение из-за Дня металлургов

Карпинск отмечает 265-летие. Там нельзя будет проехать 21 июля с 9.00 и до 1.00 22 июля 2024 года по Мира от Колхозной и до Куйбышева. А в воскресенье ограничения будут действовать на Мира от Куйбышева до Карпинского, на Карпинского от Мира до 8 Марта, на Мира от Карпинского до Свердлова, а также на Свердлова от Мира до 8 марта.