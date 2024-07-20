Юный велосипедист влетел под колеса иномарки в Первоуральске

По словам водителя Hyundai Creta, который ехал у дома №8 на улице Строителей, он остановился рядом с пешеходным переходом. Однако, когда он снова начал движение, неожиданно на дорогу выехал мальчик на велосипеде на большой скорости и врезался в бок иномарки.