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Updated Сегодня, 07:42

Юный велосипедист влетел под колеса иномарки в Первоуральске

Юный велосипедист влетел под колеса иномарки в Первоуральске

20 июля 2024, 07:40
Фото: ГИБДД Свердловской области
В Первоуральске 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля и оправился в больницу.

По словам водителя Hyundai Creta, который ехал у дома №8 на улице Строителей, он остановился рядом с пешеходным переходом. Однако, когда он снова начал движение, неожиданно на дорогу выехал мальчик на велосипеде на большой скорости и врезался в бок иномарки.

В результате аварии ребенок получил травму ноги и был доставлен на лечение в больницу Екатеринбурга. Как пояснили в областной Госавтоинспекции, водитель был трезвым, ему 65 лет и стаж вождения составляет 25 лет.

А мальчик на пешеходном переходе не спешился и был без средств защиты. Мама не контролировала его место нахождения. Теперь в школе, где учится ребенок, будут проводить профилактические мероприятия.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Недавно в Нижнем Тагиле мальчик на самокате травмировался, пытаясь объехать женщину, идущую по велосипедной дорожке.

Мальчик на велосипеде в Нижнем Тагиле попал в ДТП
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#Евгения Сафина#Происшествия#Первоуральск#Ребенок#ДТП#Иномарка#Велосипед#18+#Екатеринбург#Авария
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