Юный велосипедист влетел под колеса иномарки в Первоуральске

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По словам водителя Hyundai Creta, который ехал у дома №8 на улице Строителей, он остановился рядом с пешеходным переходом. Однако, когда он снова начал движение, неожиданно на дорогу выехал мальчик на велосипеде на большой скорости и врезался в бок иномарки.
В результате аварии ребенок получил травму ноги и был доставлен на лечение в больницу Екатеринбурга. Как пояснили в областной Госавтоинспекции, водитель был трезвым, ему 65 лет и стаж вождения составляет 25 лет.
А мальчик на пешеходном переходе не спешился и был без средств защиты. Мама не контролировала его место нахождения. Теперь в школе, где учится ребенок, будут проводить профилактические мероприятия.
Недавно в Нижнем Тагиле мальчик на самокате травмировался, пытаясь объехать женщину, идущую по велосипедной дорожке.