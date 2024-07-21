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В Екатеринбурге за последние два дня под колеса авто попали два ребенка

Две девочки попали под колеса автомобилей в Екатеринбурге за два дня

21 июля 2024, 05:46
Фото: ГАИ Свердловской области

В Екатеринбурге за последние два дня под колеса авто попали два ребенка

В Екатеринбурге произошло два ДТП с детьми на пешеходных переходах. Одна из пострадавших перебегала дорогу на красный свет.

Первое ДТП произошло днем в пятницу, 19 июля, на улице Билимбаевской. Второе инспекторы ГАИ зарегистрировали в субботу, 20 июля, на улице Новаторов.

В первом случае 10-летняя девочка переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Huyndai IX35. За рулем была 53-летняя местная жительница. Ее стаж вождения — 16 лет. За этот срок водитель 5 раз привлекалась к административной ответственности. В момент аварии она была трезва. Ребенок с травмами был доставлен в лечебное учреждение.

Во втором ДТП 8-летняя екатеринбурженка перебегала дорогу на красный свет и оказалась под колесами Huyndai Equus. Несовершеннолетняя также была госпитализирована с тяжелыми травмами в ДГКБ №9.

Ранее в Тагиле местный житель получил 4 года колонии-поселения за «пьяное» ДТП.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Нарушение#Пешеходный переход#Нарушение ПДД#Несовершеннолетние#18+#Екатеринбург
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