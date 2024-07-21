Две девочки попали под колеса автомобилей в Екатеринбурге за два дня

В первом случае 10-летняя девочка переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Huyndai IX35. За рулем была 53-летняя местная жительница. Ее стаж вождения — 16 лет. За этот срок водитель 5 раз привлекалась к административной ответственности. В момент аварии она была трезва. Ребенок с травмами был доставлен в лечебное учреждение.