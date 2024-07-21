Массовая забастовка курьеров Ozon началась в Екатеринбурге

По словам одного из бастующих, обстановка накалялась давно. Водители неоднократно жаловались на позднее начало погрузки, из-за чего заканчивать смену нередко приходилось после полуночи. Также сотрудникам не всегда и не в полном объеме доплачивали за переработку.