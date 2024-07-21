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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Екатеринбурге забастовали почти все курьеры Ozon

Массовая забастовка курьеров Ozon началась в Екатеринбурге

21 июля 2024, 11:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге забастовали почти все курьеры Ozon

В Екатеринбурге на паузу поставлена доставка посылок маркетплейса Ozon из-за всеобщей забастовки курьеров.

В воскресенье, 21 июля, в рейсы не вышли почти все водители доставки Ozon, 70 человек. Они жалуются на плохое отношение со стороны руководства маркетплейса, сообщает Е1.

По словам одного из бастующих, обстановка накалялась давно. Водители неоднократно жаловались на позднее начало погрузки, из-за чего заканчивать смену нередко приходилось после полуночи. Также сотрудникам не всегда и не в полном объеме доплачивали за переработку.

В компании Ozon пояснили, что о проблемах водителей знают и пытаются их решать. Чтобы отгрузка товаров начиналась раньше, принимаются меры по набору дополнительных сотрудников на склады. При этом проблему с оплатой курьерам в компании не подтвердили.

Напомним, что в июне на массовый сбой при доставке посылок Ozon массово жаловались жители Нижнего Тагила.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Торговля#Забастовка#Екатеринбург#OZON#Курьеры
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