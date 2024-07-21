Массовая забастовка курьеров Ozon началась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В воскресенье, 21 июля, в рейсы не вышли почти все водители доставки Ozon, 70 человек. Они жалуются на плохое отношение со стороны руководства маркетплейса, сообщает Е1.
По словам одного из бастующих, обстановка накалялась давно. Водители неоднократно жаловались на позднее начало погрузки, из-за чего заканчивать смену нередко приходилось после полуночи. Также сотрудникам не всегда и не в полном объеме доплачивали за переработку.
В компании Ozon пояснили, что о проблемах водителей знают и пытаются их решать. Чтобы отгрузка товаров начиналась раньше, принимаются меры по набору дополнительных сотрудников на склады. При этом проблему с оплатой курьерам в компании не подтвердили.
Напомним, что в июне на массовый сбой при доставке посылок Ozon массово жаловались жители Нижнего Тагила.