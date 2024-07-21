Мэрия Екатеринбурга сносит ларьки за незаконную торговлю

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
Нарушения были выявлены за шесть месяцев 2024 года, проинформировала пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Шесть ларьков уже снесли. Владельцы еще двух объектов устранили нарушения и продолжают работать — мэрия пообещала поставить их на особый контроль. По трем ларькам дела рассматриваются в суде.
Напомним, что в России торговать сигаретами можно в магазинах и павильонах, которые имеют не только торговый зал, но и складские помещения. С 1 апреля 2024 года были ужесточены меры наказания за нарушения при реализации табачной продукции. Для торговли алкоголем в розницу необходима лицензия.
Ранее в Свердловской области к ответственности привлекли экс-полицейского и его подельницу, которые торговали табаком без маркировки.