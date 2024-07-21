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В Екатеринбурге обнаружили нелегальные ларьки с алкоголем и табаком

Мэрия Екатеринбурга сносит ларьки за незаконную торговлю

21 июля 2024, 07:00
Фото: 1MI

В Екатеринбурге обнаружили нелегальные ларьки с алкоголем и табаком

14 ларьков в Екатеринбурге без разрешения торговали спиртными напитками и табачной продукцией. Часть из них уже снесли, остальным дали время «подумать».

Нарушения были выявлены за шесть месяцев 2024 года, проинформировала пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Шесть ларьков уже снесли. Владельцы еще двух объектов устранили нарушения и продолжают работать — мэрия пообещала поставить их на особый контроль. По трем ларькам дела рассматриваются в суде.

Напомним, что в России торговать сигаретами можно в магазинах и павильонах, которые имеют не только торговый зал, но и складские помещения. С 1 апреля 2024 года были ужесточены меры наказания за нарушения при реализации табачной продукции. Для торговли алкоголем в розницу необходима лицензия.

Ранее в Свердловской области к ответственности привлекли экс-полицейского и его подельницу, которые торговали табаком без маркировки.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нарушение#Алкоголь#Торговля#Табак#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга
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