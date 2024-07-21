Мэрия Екатеринбурга сносит ларьки за незаконную торговлю

Напомним, что в России торговать сигаретами можно в магазинах и павильонах, которые имеют не только торговый зал, но и складские помещения. С 1 апреля 2024 года были ужесточены меры наказания за нарушения при реализации табачной продукции. Для торговли алкоголем в розницу необходима лицензия.