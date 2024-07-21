Мусорный полигон «Северный» в Екатеринбурге загадил воду, воздух и почву вокруг

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Мусорная свалка находится на балансе ЕМУП «Спецавтобаза», сообщает Росприроднадзор.
Инспекторы обнаружили, что сточные воды и фильтрат с полигона загрязняют почву. Кроме того, проведенные инспекторами замеры выявили превышение ПДК вредных веществ в подземных водах. Вопросы у специалистов Росприроднадзора возникли и по загрязнению окружающего воздуха.
Предприятию вынесено предписание об устранении нарушений. РПН пообещал привлечь к ответственности должностные и юрлица.
Ранее ЕВРАЗ НТМК в Тагиле безрезультатно пытался обжаловать в суде предписание РПН об устранении экологических нарушений.