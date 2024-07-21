Мусорный полигон «Северный» в Екатеринбурге загадил воду, воздух и почву вокруг

Инспекторы обнаружили, что сточные воды и фильтрат с полигона загрязняют почву. Кроме того, проведенные инспекторами замеры выявили превышение ПДК вредных веществ в подземных водах. Вопросы у специалистов Росприроднадзора возникли и по загрязнению окружающего воздуха.