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В Екатеринбурге полигон ТБО «Северный» загрязняет воду, воздух и почву

Мусорный полигон «Северный» в Екатеринбурге загадил воду, воздух и почву вокруг

21 июля 2024, 06:10
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге полигон ТБО «Северный» загрязняет воду, воздух и почву

Росприроднадзор планово проверил работу полигона ТБО «Северный» в Екатеринбурге и нашел большое количество нарушений.

Мусорная свалка находится на балансе ЕМУП «Спецавтобаза», сообщает Росприроднадзор.

Инспекторы обнаружили, что сточные воды и фильтрат с полигона загрязняют почву. Кроме того, проведенные инспекторами замеры выявили превышение ПДК вредных веществ в подземных водах. Вопросы у специалистов Росприроднадзора возникли и по загрязнению окружающего воздуха.

Предприятию вынесено предписание об устранении нарушений. РПН пообещал привлечь к ответственности должностные и юрлица.

Ранее ЕВРАЗ НТМК в Тагиле безрезультатно пытался обжаловать в суде предписание РПН об устранении экологических нарушений.

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#Дарья Бобровицкая#Экология#Мусор#Природа#Полигон#Росприроднадзор#Екатеринбург#Экологические нарушения
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