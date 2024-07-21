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В Екатеринбурге выгнали из дендрария танцующих пенсионеров

Пенсионеры из Екатеринбурга танцевали в дендрарии и нарвались на агрессию

21 июля 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге выгнали из дендрария танцующих пенсионеров

Пожилые люди занимались танцами в екатеринбургском дендропарке, но администрация инициативу не оценила и попросила их на выход.

Инцидент произошел в четверг, 18 июля, в парке на Первомайской, пишет Е1.

В этот день в дендрарии проходило очередное занятие проекта «КомуЗа». Пенсионерки занимались танцами под руководством инструктора в отдаленном уголке, чтобы не мешать остальным отдыхающим. Однако к ним подошла женщина, представившаяся директором парка, и попросила «не топтать газон». В этот момент, по словам пенсионерок, они находились на сухой земле.

Спорить с представителем администрации парка они не стали, прервали занятие и ушли. Но теперь инициативная группа намерена пожаловаться в прокуратуру и заявить о дискриминации и нарушении прав.

Ранее стало известно о воре из Екатеринбурга, который под видом электрика похищал у пожилых людей деньги и ценные вещи.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Прокуратура#Пенсионеры#Парк#Конфликт#Танцы#Екатеринбург#Инцидент
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