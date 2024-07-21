Пенсионеры из Екатеринбурга танцевали в дендрарии и нарвались на агрессию

В этот день в дендрарии проходило очередное занятие проекта «КомуЗа». Пенсионерки занимались танцами под руководством инструктора в отдаленном уголке, чтобы не мешать остальным отдыхающим. Однако к ним подошла женщина, представившаяся директором парка, и попросила «не топтать газон». В этот момент, по словам пенсионерок, они находились на сухой земле.