Пенсионеры из Екатеринбурга танцевали в дендрарии и нарвались на агрессию

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Инцидент произошел в четверг, 18 июля, в парке на Первомайской, пишет Е1.
В этот день в дендрарии проходило очередное занятие проекта «КомуЗа». Пенсионерки занимались танцами под руководством инструктора в отдаленном уголке, чтобы не мешать остальным отдыхающим. Однако к ним подошла женщина, представившаяся директором парка, и попросила «не топтать газон». В этот момент, по словам пенсионерок, они находились на сухой земле.
Спорить с представителем администрации парка они не стали, прервали занятие и ушли. Но теперь инициативная группа намерена пожаловаться в прокуратуру и заявить о дискриминации и нарушении прав.
Ранее стало известно о воре из Екатеринбурга, который под видом электрика похищал у пожилых людей деньги и ценные вещи.