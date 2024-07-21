Погубивший целую семью на ЕКАД в Екатеринбурге оказался мигрантом

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Семью из Нижнего Тагила в ДТП на ЕКАД в пятницу, 19 июля, погубил приезжий мигрант. В Свердловскую область он приехал недавно, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.
Напомним, что в момент столкновения водитель грузовика Renault смотрел в телефон, из-за этого и потерял управление, врезавшись в бок отечественного авто. В легковой машине в тот момент находились пять человек: 44-летний мужчина, его 40-летняя супруга и двое детей, 7 и 16 лет.
Мужчина и его семилетний сын погибли, а мать и второй ребенок получили травмы, их госпитализировали. Мигрант в момент аварии был трезв. Сейчас он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, по которому виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее 10 лет колонии получил мигрант-эксгибиционист, который приставал к детям в Карпинске.