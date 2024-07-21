Погубивший целую семью на ЕКАД в Екатеринбурге оказался мигрантом

Напомним, что в момент столкновения водитель грузовика Renault смотрел в телефон, из-за этого и потерял управление, врезавшись в бок отечественного авто. В легковой машине в тот момент находились пять человек: 44-летний мужчина, его 40-летняя супруга и двое детей, 7 и 16 лет.