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В Екатеринбурге мигрант на фуре устроил ДТП и погубил семью

Погубивший целую семью на ЕКАД в Екатеринбурге оказался мигрантом

21 июля 2024, 08:34
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге мигрант на фуре устроил ДТП и погубил семью

В Екатеринбурге установили личность человека, который протаранил Lada Vesta на ЕКАД и убил двоих человек. Им оказался 33-летний мигрант Таджикистана.

Семью из Нижнего Тагила в ДТП на ЕКАД в пятницу, 19 июля, погубил приезжий мигрант. В Свердловскую область он приехал недавно, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.

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Напомним, что в момент столкновения водитель грузовика Renault смотрел в телефон, из-за этого и потерял управление, врезавшись в бок отечественного авто. В легковой машине в тот момент находились пять человек: 44-летний мужчина, его 40-летняя супруга и двое детей, 7 и 16 лет.

Мужчина и его семилетний сын погибли, а мать и второй ребенок получили травмы, их госпитализировали. Мигрант в момент аварии был трезв. Сейчас он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, по которому виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее 10 лет колонии получил мигрант-эксгибиционист, который приставал к детям в Карпинске.

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