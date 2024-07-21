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Машины встали в пятикилометровую пробку на трассе Пермь — Екатеринбург

Пятикилометровая пробка образовалась на трассе Пермь — Екатеринбург

21 июля 2024, 11:12
Фото: 1MI

Машины встали в пятикилометровую пробку на трассе Пермь — Екатеринбург

Огромная пробка образовалась на крупной трассе, ведущей в Екатеринбург. Затор произошел из-за дорожых работ.

Движение затруднено в сторону столицы Среднего Урала. Пробка, растянувшаяся почти на 5 км, вызвана проводимыми ремонтными работами на одном из участков трассы, а также большим потоком автомобилей, объяснили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Ситуация осложняется ДТП на 278 км трассы, из-за которой движение в сторону Перми частично перекрыто и временно осуществляется только по одной полосе.

Ранее В Екатеринбурге огромный затор образовался из-за закрытого ж/д переезда, за которым не уследил стрелочник.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Свердловская область#Пробка#Дороги#Ремонт дороги#Екатеринбург#Автомобили#Трасса Пермь-Екатеринбург
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