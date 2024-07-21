Пятикилометровая пробка образовалась на трассе Пермь — Екатеринбург

Движение затруднено в сторону столицы Среднего Урала. Пробка, растянувшаяся почти на 5 км, вызвана проводимыми ремонтными работами на одном из участков трассы, а также большим потоком автомобилей, объяснили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».