Пятикилометровая пробка образовалась на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Движение затруднено в сторону столицы Среднего Урала. Пробка, растянувшаяся почти на 5 км, вызвана проводимыми ремонтными работами на одном из участков трассы, а также большим потоком автомобилей, объяснили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Ситуация осложняется ДТП на 278 км трассы, из-за которой движение в сторону Перми частично перекрыто и временно осуществляется только по одной полосе.
Ранее В Екатеринбурге огромный затор образовался из-за закрытого ж/д переезда, за которым не уследил стрелочник.