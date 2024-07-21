«Рыбак, семьянин, хороший друг». В Тагиле простятся с погибшим под Авдеевкой бойцом

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Тагильчанин отправился на СВО в апреле 2024 года. Сержант Стародумов был командиром отделения радиопомех взвода радиопомех роты РЭБ. Погиб он под Авдеевкой, сообщает «Реквием».
Боец 22 года работал в УМВД Нижнего Тагила, куда устроился после службы в армии. Коллеги запомнили Сергея настоящим профессионалом, верным товарищем, который никогда и никого не оставлял в беде.
У сержанта Стародумова осталась большая семья, он немного не дожил до появления на свет внука. Его жена рассказала, что для нее он был настоящей опорой, очень любил мать и детей, увлекался рыбалкой и обожал природу.
Посмертно тагильчанин представлен к Ордену мужества. В зоне конфликта сейчас находится и его брат.
Прощание с Сергеем Стародумовым состоится в понедельник, 22 июля, в 12:30 по адресу: Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 47.
19 июля в Тагиле проводили в последний путь командира разведбатальона Вячеслава Кроневальда.