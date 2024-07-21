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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Тагиле простятся с погибшим на СВО командиром отделения Стародумовым

«Рыбак, семьянин, хороший друг». В Тагиле простятся с погибшим под Авдеевкой бойцом

21 июля 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney

В Тагиле простятся с погибшим на СВО командиром отделения Стародумовым

В Нижнем Тагиле родные и друзья проводят в последний путь своего земляка Сергея Стародумова, который погиб под Авдеевкой в зоне СВО.

Тагильчанин отправился на СВО в апреле 2024 года. Сержант Стародумов был командиром отделения радиопомех взвода радиопомех роты РЭБ. Погиб он под Авдеевкой, сообщает «Реквием».

Фото: «Реквием» Нижний Тагил

Боец 22 года работал в УМВД Нижнего Тагила, куда устроился после службы в армии. Коллеги запомнили Сергея настоящим профессионалом, верным товарищем, который никогда и никого не оставлял в беде.

У сержанта Стародумова осталась большая семья, он немного не дожил до появления на свет внука. Его жена рассказала, что для нее он был настоящей опорой, очень любил мать и детей, увлекался рыбалкой и обожал природу.

Посмертно тагильчанин представлен к Ордену мужества. В зоне конфликта сейчас находится и его брат.

Прощание с Сергеем Стародумовым состоится в понедельник, 22 июля, в 12:30 по адресу: Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 47.

19 июля в Тагиле проводили в последний путь командира разведбатальона Вячеслава Кроневальда.

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