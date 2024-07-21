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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Непогода снова будет бушевать в Свердловской области

Свердловскую область засыплет град и зальют сильнейшие дожди

21 июля 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney

Непогода снова будет бушевать в Свердловской области

В Свердловской области ожидается сильный ветер, ливни и крупный град.

В МЧС Свердловской области снова предупреждают жителей региона о непогоде. Средний Урал накроют сильные ливни.

Также на территории региона прогремят грозы и местами выпадет крупный град. Сегодня, 21 июля, и в понедельник в Свердловской области будет прохладно — не выше +17 градусов, сообщает ресурс «Яндекс. Погода». Во вторник будет кратковременное потепление, но к концу недели погода окончательно испортится: всего +14-15 градусов в пятницу и субботу, 26 и 27 июля.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Нижнем Тагиле.

Дожди, град и ветер ожидаются в Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Погода#Похолодание#Град#Гроза#Ливни#Екатеринбург#МЧС
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