Свердловскую область засыплет град и зальют сильнейшие дожди

Также на территории региона прогремят грозы и местами выпадет крупный град. Сегодня, 21 июля, и в понедельник в Свердловской области будет прохладно — не выше +17 градусов, сообщает ресурс «Яндекс. Погода». Во вторник будет кратковременное потепление, но к концу недели погода окончательно испортится: всего +14-15 градусов в пятницу и субботу, 26 и 27 июля.