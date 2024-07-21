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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Верхней Туре мужчина убил и сжег в костре рыбака

Убил и бросил в костер: в Верхней Туре задержан убийца местного рыбака

21 июля 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney

В Верхней Туре мужчина убил и сжег в костре рыбака

26-летнего мужчину подозревают в убийстве и последующем сожжении рыбака в Верхней Туре.

Тело 55-летнего Валерия Полозова обнаружили в пятницу, 19 июля, недалеко от базы «Зеленый мыс». У мужчины сгорела верхняя половина тела. Спустя два дня поймали предполагаемого убийцу, пишет Ural Mash.

Им оказался 26-летний мужчина, который употреблял вместе с рыбаком спиртные напитки. Затем во время ссоры он ударил Полозова камнем и бросил его в костер. Сейчас рыбак находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

Фото: Ural Mash

Знакомые погибшего Валерия Полозова вспоминают о нем, как о тихом и добродушном человеке. Он работал на заводе в Верхней Туре и недавно вышел на пенсию.

В Екатеринбурге мужчина убил и сжег в квартире женщину, которая отказала ему в близости.

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#Дарья Бобровицкая#Убийство#Рыбалка#Алкоголь#Криминал#Верхняя Тура#18+#Екатеринбург
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