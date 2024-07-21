Убил и бросил в костер: в Верхней Туре задержан убийца местного рыбака

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Тело 55-летнего Валерия Полозова обнаружили в пятницу, 19 июля, недалеко от базы «Зеленый мыс». У мужчины сгорела верхняя половина тела. Спустя два дня поймали предполагаемого убийцу, пишет Ural Mash.
Им оказался 26-летний мужчина, который употреблял вместе с рыбаком спиртные напитки. Затем во время ссоры он ударил Полозова камнем и бросил его в костер. Сейчас рыбак находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело.
Знакомые погибшего Валерия Полозова вспоминают о нем, как о тихом и добродушном человеке. Он работал на заводе в Верхней Туре и недавно вышел на пенсию.
В Екатеринбурге мужчина убил и сжег в квартире женщину, которая отказала ему в близости.