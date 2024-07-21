В Свердловской области закрыли прославившийся скандалами детский дом

Первый скандал случился в апреле 2023 года, когда некий мужчина требовал в мессенджерах интимные фотографии у 14-летней воспитанницы. Об этом стало известно волонтеру из Тюмени Елене Веселой, которая обратилась в правоохранительные органы. Однако делу не давали ход, пока в ситуацию не вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем в январе 2024 года в поле зрения силовиков попал педагог за интимную переписку с несовершеннолетними воспитанниками и изготовление детской порнографии. В настоящий момент расследуется дело медработника, который подозревается в изнасиловании девочки.