tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Известный по скандалам с педофилами свердловский детский дом закрыли

В Свердловской области закрыли прославившийся скандалами детский дом

21 июля 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney

Известный по скандалам с педофилами свердловский детский дом закрыли

Скандально известный свердловский детский дом, где один за другим произошли три секс-скандала с детьми, закрыт. В Минсоцразвития заявили, что всем детям нашли семьи.

Также в ведомстве пояснили, в в регионе год от года сокращается потребность в стационарных отделениях в детских домах: более 90% сирот воспитываются приемными родителями. Закрытие учреждения произошло после многочисленных сексуальных скандалов с участием несовершеннолетних, пишет 72.ru.

Первый скандал случился в апреле 2023 года, когда некий мужчина требовал в мессенджерах интимные фотографии у 14-летней воспитанницы. Об этом стало известно волонтеру из Тюмени Елене Веселой, которая обратилась в правоохранительные органы. Однако делу не давали ход, пока в ситуацию не вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем в январе 2024 года в поле зрения силовиков попал педагог за интимную переписку с несовершеннолетними воспитанниками и изготовление детской порнографии. В настоящий момент расследуется дело медработника, который подозревается в изнасиловании девочки.

В учреждении были и другие нарушения: как утверждает Елена Веселая, воспитатели присваивали вещи, которые волонтеры присылали детям.

Как сообщает 72.ru, на вопросы о скандалах с педофилами в Минсоцразвития не ответили, хотя журналисты задали их в официальном запросе.

Ранее стало известно, что таможенник из Екатеринбурга домогался в интернете до 12-летних подростков.

Лишил девственности в 10 лет: дочь педофила из Богдановича поведала о годах мучений
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать не хотела верить: в Екатеринбурге педофил осужден за насилие над девочкойДва детских дома будут закрыты в Свердловской области из-за отсутствия потребностиХитрый план: в Нижнем Тагиле мать получала пособие на дочь, которая жила в детдоме
#Дарья Бобровицкая#Общество#Дети#Свердловская область#Скандал#Дети-сироты#Детский дом#Екатеринбург#Педофилы
Подпишитесь
«Абрамович зажал денег»: тагильчане недовольны программой Дня металлурга
Вчера, 12:19
Штормовое предупреждение: резкое похолодание ожидается в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:03
Еще один участок улицы Пархоменко перекроют в Нижнем Тагиле на 10 дней
Вчера, 08:21
Мэрия Екатеринбурга сносит ларьки за незаконную торговлю
Сегодня, 07:00
Двор на Красноармейской в Нижнем Тагиле ремонтируют с опережением графика
Вчера, 06:10
Пенсионеры из Екатеринбурга танцевали в дендрарии и нарвались на агрессию
Сегодня, 08:01