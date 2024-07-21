В Свердловской области закрыли прославившийся скандалами детский дом

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Также в ведомстве пояснили, в в регионе год от года сокращается потребность в стационарных отделениях в детских домах: более 90% сирот воспитываются приемными родителями. Закрытие учреждения произошло после многочисленных сексуальных скандалов с участием несовершеннолетних, пишет 72.ru.
Первый скандал случился в апреле 2023 года, когда некий мужчина требовал в мессенджерах интимные фотографии у 14-летней воспитанницы. Об этом стало известно волонтеру из Тюмени Елене Веселой, которая обратилась в правоохранительные органы. Однако делу не давали ход, пока в ситуацию не вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем в январе 2024 года в поле зрения силовиков попал педагог за интимную переписку с несовершеннолетними воспитанниками и изготовление детской порнографии. В настоящий момент расследуется дело медработника, который подозревается в изнасиловании девочки.
В учреждении были и другие нарушения: как утверждает Елена Веселая, воспитатели присваивали вещи, которые волонтеры присылали детям.
Как сообщает 72.ru, на вопросы о скандалах с педофилами в Минсоцразвития не ответили, хотя журналисты задали их в официальном запросе.
Ранее стало известно, что таможенник из Екатеринбурга домогался в интернете до 12-летних подростков.