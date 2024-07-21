Все стояли в пробке: в Екатеринбурге проверят уснувшего на переезде стрелочника

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Уральская транспортная прокуратура отреагировала на жалобы жителей Екатеринбурга в соцсетях. Люди возмущались поведением сотрудника железной дороги, который на целый час закрыл переезд на Автомагистральной. В результате на месте образовалась огромная пробка, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее очевидцы рассказали о том, что были вынуждены простоять у переезда долгое время. Водители решили выяснить, в чем причина, пришли в будку стрелочника и нашли его спящим. Однако работник железной дороги свою вину признавать отказался и заявил, что ждет приближения поезда.
Транспортная прокуратура расследует инцидент и установит, имело ли место нарушение трудового законодательства и эксплуатации ж/д транспорта.
Ранее в Екатеринбурге с подножки поезда в Тагиле сняли возрастного зацепера.