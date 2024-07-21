Все стояли в пробке: в Екатеринбурге проверят уснувшего на переезде стрелочника

Ранее очевидцы рассказали о том, что были вынуждены простоять у переезда долгое время. Водители решили выяснить, в чем причина, пришли в будку стрелочника и нашли его спящим. Однако работник железной дороги свою вину признавать отказался и заявил, что ждет приближения поезда.