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В Екатеринбурге пообещали найти и наказать уснувшего стрелочника с ж/д дороги

Все стояли в пробке: в Екатеринбурге проверят уснувшего на переезде стрелочника

21 июля 2024, 06:34
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пообещали найти и наказать уснувшего стрелочника с ж/д дороги

Железнодорожник из Екатеринбурга учинил транспортный коллапс, закрыв на час переезд. Теперь его проверяет транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура отреагировала на жалобы жителей Екатеринбурга в соцсетях. Люди возмущались поведением сотрудника железной дороги, который на целый час закрыл переезд на Автомагистральной. В результате на месте образовалась огромная пробка, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее очевидцы рассказали о том, что были вынуждены простоять у переезда долгое время. Водители решили выяснить, в чем причина, пришли в будку стрелочника и нашли его спящим. Однако работник железной дороги свою вину признавать отказался и заявил, что ждет приближения поезда.

Транспортная прокуратура расследует инцидент и установит, имело ли место нарушение трудового законодательства и эксплуатации ж/д транспорта.

Ранее в Екатеринбурге с подножки поезда в Тагиле сняли возрастного зацепера.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Нарушение#Пробка#Поезд#Железная дорога#Транспортная прокуратура#Екатеринбург#Железнодорожный переезд
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