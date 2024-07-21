Жалоба инвалида из Талицы на аварийное жилье дошла до главы СК Бастрыкина

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Дом в городе Талица был признан аварийным еще 10 лет назад, однако супруги новое жилье так и не получили. Они каждый день боятся, что строение обрушится. Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее на сторону жильцов встал суд, который постановил предоставить супругам новую квартиру. Но администрация решение на данный момент не выполнила. Аварийным жильем заявители пользуются по договору социального найма.
Ранее власти Екатеринбурга заявили о намерении снести 12 домов в Цыганском поселке.