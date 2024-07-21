Жалоба инвалида из Талицы на аварийное жилье дошла до главы СК Бастрыкина

Дом в городе Талица был признан аварийным еще 10 лет назад, однако супруги новое жилье так и не получили. Они каждый день боятся, что строение обрушится. Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.