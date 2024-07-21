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В СКР открыли уголовное дело после жалобы инвалиды из Талицы на аварийное жилье

Жалоба инвалида из Талицы на аварийное жилье дошла до главы СК Бастрыкина

21 июля 2024, 07:13
Фото: 1MI

В СКР открыли уголовное дело после жалобы инвалиды из Талицы на аварийное жилье

Женщина-инвалид из Талицы вместе с мужем живет в доме 1932 года постройки, который вот-вот рухнет. Однако новое жилье им не предоставляют. В дело вмешался Следственный комитет.

Дом в городе Талица был признан аварийным еще 10 лет назад, однако супруги новое жилье так и не получили. Они каждый день боятся, что строение обрушится. Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на сторону жильцов встал суд, который постановил предоставить супругам новую квартиру. Но администрация решение на данный момент не выполнила. Аварийным жильем заявители пользуются по договору социального найма.

Ранее власти Екатеринбурга заявили о намерении снести 12 домов в Цыганском поселке.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Уголовное дело#Аварийное жилье#Жалоба#Талица#СК РФ#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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