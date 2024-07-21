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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

60 тысяч отдала аферисту девушка за съемную квартиру в Екатеринбурге

Женщина хотела снять жилье в Екатеринбурге и перевела мошеннику 60 тысяч рублей

21 июля 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney

60 тысяч отдала аферисту девушка за съемную квартиру в Екатеринбурге

Жительница Челябинска должна была переехать в Екатеринбург по работе, но при решении «квартирного вопроса» нарвалась на мошенника.

Варианты съема жилья пострадавшая подыскивала в интернете и в итоге нашла подходящую квартиру. Она связалась с владельцем, с которым обговорила детали аренды, пишет Е1.

Мужчина прислал ей видео жилья, скинул копию паспорта и выписку из ЕГРН, а затем попросил предоплату за месяц. Девушка перевела ему деньги, а затем отправила еще и залог за бронь — всего 60 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь и заблокировал свою жертву.

Пострадавшая написала заявление в полицию Челябинска. Выяснилось, что мужчина таким образом обманул уже нескольких человек. Фото паспорта, которое он скинул, принадлежало другой жертве, а выписка о праве на собственность была поддельной.

Девушке удалось найти настоящий номер телефона афериста, однако тот свою вину не признал и возвращать деньги отказался.

В Екатеринбурге аферистка обманула 13 пенсионеров почти на 3 млн рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Квартира#Мошенничество#Челябинск#Екатеринбург
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