Женщина хотела снять жилье в Екатеринбурге и перевела мошеннику 60 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Варианты съема жилья пострадавшая подыскивала в интернете и в итоге нашла подходящую квартиру. Она связалась с владельцем, с которым обговорила детали аренды, пишет Е1.
Мужчина прислал ей видео жилья, скинул копию паспорта и выписку из ЕГРН, а затем попросил предоплату за месяц. Девушка перевела ему деньги, а затем отправила еще и залог за бронь — всего 60 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь и заблокировал свою жертву.
Пострадавшая написала заявление в полицию Челябинска. Выяснилось, что мужчина таким образом обманул уже нескольких человек. Фото паспорта, которое он скинул, принадлежало другой жертве, а выписка о праве на собственность была поддельной.
Девушке удалось найти настоящий номер телефона афериста, однако тот свою вину не признал и возвращать деньги отказался.
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