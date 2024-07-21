Женщина хотела снять жилье в Екатеринбурге и перевела мошеннику 60 тысяч рублей

Мужчина прислал ей видео жилья, скинул копию паспорта и выписку из ЕГРН, а затем попросил предоплату за месяц. Девушка перевела ему деньги, а затем отправила еще и залог за бронь — всего 60 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь и заблокировал свою жертву.