Бастрыкин потребовал возбудить дело после обмана участника СВО в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Еще в 2023 году мужчина решил строить дом и обратился в фирму. Компания «Дом 365» должна была возвести дом, но не сделала этого.
По итогу жилье оказалось непригодным для проживания в нем. Дом был выстроен только частично. Мужчина обращался в разные инстанции, но никакого результата это не принесло.
Доложить о предварительных и окончательных результатах предстоит и. о. руководителя регионального СК Константину Мирошниченко.
Напомним, ранее в Екатеринбурге боец СВО лишился 4 миллионов рублей, которые ему были выплачены за ранение. Мужчина познакомился с таксистом, который впоследствии и украл деньги.