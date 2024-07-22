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Уголовное дело возбудят в Свердловской области после обмана участника СВО

Бастрыкин потребовал возбудить дело после обмана участника СВО в Свердловской области

22 июля 2024, 07:58
Фото: СК РФ

Уголовное дело возбудят в Свердловской области после обмана участника СВО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела после того, как участник специальной военной операции был обманут при строительстве дома, сообщили в ведомстве.

Еще в 2023 году мужчина решил строить дом и обратился в фирму. Компания «Дом 365» должна была возвести дом, но не сделала этого.

По итогу жилье оказалось непригодным для проживания в нем. Дом был выстроен только частично. Мужчина обращался в разные инстанции, но никакого результата это не принесло.

Доложить о предварительных и окончательных результатах предстоит и. о. руководителя регионального СК Константину Мирошниченко.

Напомним, ранее в Екатеринбурге боец СВО лишился 4 миллионов рублей, которые ему были выплачены за ранение. Мужчина познакомился с таксистом, который впоследствии и украл деньги.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Обман#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#СВО#Боец СВО#Константин Мирошниченко
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