Более 1,5 тысячи мигрантов выдворены из Свердловской области

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Так, за минувшие 14 дней судебные приставы отправили из страны уроженцев Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, которые находились на территории РФ незаконно, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Всех иностранцев, нелегально пребывавших в России, также оштрафовали. После оформления всех необходимых документов проводили мигрантов до пунктов пропуска через границу РФ.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге прошел рейд, по результату которого семерых мигрантов, которые получили российские паспорта, поставили на учет в военкомат.