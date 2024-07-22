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Более 1650 мигрантов отправлены домой из Свердловской области

Более 1,5 тысячи мигрантов выдворены из Свердловской области

22 июля 2024, 05:45
Фото: 1MI

Более 1650 мигрантов отправлены домой из Свердловской области

В Свердловской области 1654 мигрантов отправлены домой с начала 2024 года.

Так, за минувшие 14 дней судебные приставы отправили из страны уроженцев Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, которые находились на территории РФ незаконно, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Всех иностранцев, нелегально пребывавших в России, также оштрафовали. После оформления всех необходимых документов проводили мигрантов до пунктов пропуска через границу РФ.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге прошел рейд, по результату которого семерых мигрантов, которые получили российские паспорта, поставили на учет в военкомат.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Штраф#Мигранты#Судебные приставы#Депортация#ФССП#Нелегалы#18+#Екатеринбург#Инцидент#Нарушение закона
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