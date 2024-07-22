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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Екатеринбурге ищут пропавшего бойца СВО с татуировкой в виде дракона

Бойца СВО с драконом на плече ищут в Екатеринбурге

22 июля 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге ищут пропавшего бойца СВО с татуировкой в виде дракона

Участника специальной военной операции Артура Валиева, который пропал в Екатеринбурге, никто не видел с 18 июля.

В этот день 39-летний боец был в гостях у своего брата. После общения с родственником он ушел и бесследно исчез, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

При себе у мужчины был сотовый телефон. Звонки на него до сих пор идут, однако на них никто не отвечает. По словам близких пропавшего Валиева, ранее он никогда не уходил из дома. При этом у мужчины есть склонность к злоупотреблению алкоголем.

Из особых примет пропавшего — татуировка в виде дракона на левом предплечье. Одет он был легко: в футболку, штаны и сланцы.

В Екатеринбурге также ищут 14-летнюю школьницу с темными волосами.

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