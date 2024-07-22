Бойца СВО с драконом на плече ищут в Екатеринбурге

При себе у мужчины был сотовый телефон. Звонки на него до сих пор идут, однако на них никто не отвечает. По словам близких пропавшего Валиева, ранее он никогда не уходил из дома. При этом у мужчины есть склонность к злоупотреблению алкоголем.