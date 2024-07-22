Что происходит с Ozon в Екатеринбурге после забастовки курьеров

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Сотрудники утверждают, что им ничего не сообщали. По их словам, о забастовке они узнали из социальных сетей. Никакой связи с руководством у сотрудников нет, а также неизвестно ожидать ли поставки, пишет Ура.ру.
По словам одной из сотрудниц, заказы в системе показываются. Однако приедут ли водители, пока неизвестно. Обычно поставки осуществляются в течение дня.
В других пунктах ситуация схожая. Еще один сотрудник сообщил, что не все водители приступили к работе. Части пунктов товары приходят после 19:00. Это не очень удобно для покупателей.
Напомним, курьеры Ozon устроили в Екатеринбурге забастовку. Это случилось 21 июля. Протестующие отказались работать и заявили о высоких нагрузках и низких зарплатах. Курьеры потребовали заняться этим вопросом.