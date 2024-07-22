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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Забастовка курьеров в Екатеринбурге осложнила работу пунктов выдачи Ozon

Что происходит с Ozon в Екатеринбурге после забастовки курьеров

22 июля 2024, 08:21
Фото: 1MI

Забастовка курьеров в Екатеринбурге осложнила работу пунктов выдачи Ozon

У сотрудников пунктов выдачи Ozon в Екатеринбурге возникли некоторые сложности в работе после того, как курьеры устроили забастовку. Теперь они не знают, когда смогут работать в обычном режиме.

Сотрудники утверждают, что им ничего не сообщали. По их словам, о забастовке они узнали из социальных сетей. Никакой связи с руководством у сотрудников нет, а также неизвестно ожидать ли поставки, пишет Ура.ру.

По словам одной из сотрудниц, заказы в системе показываются. Однако приедут ли водители, пока неизвестно. Обычно поставки осуществляются в течение дня.

В других пунктах ситуация схожая. Еще один сотрудник сообщил, что не все водители приступили к работе. Части пунктов товары приходят после 19:00. Это не очень удобно для покупателей.

Напомним, курьеры Ozon устроили в Екатеринбурге забастовку. Это случилось 21 июля. Протестующие отказались работать и заявили о высоких нагрузках и низких зарплатах. Курьеры потребовали заняться этим вопросом.

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#Ирина Кирилова#Общество#Протест#Доставка#Забастовка#Курьер#Екатеринбург#OZON#Маркетплейс
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