Екатеринбургского панка задержали за террористические лозунги

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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32-летний Александр, работавший в Центральном ЖКУ Минобороны в Екатеринбурге, был арестован по обвинению в призывах к терроризму.
По данным следствия, Александр, ранее известный своей любовью к животным и року, вступил в контакт с радикальной группировкой. Он разместил дома флаг «Русского добровольческого корпуса»*, публиковал антивоенные комментарии с фейковых аккаунтов и оскорблял власть.
Сбежав в Пермь, Александр не ушел от правосудия, он был задержан сотрудниками ФСБ и возвращен в Екатеринбург. Сейчас мужчина находится под стражей и ожидает суда по статье о призывах к терроризму, сообщает Урал Мэш.
Ранее житель Качканара вступил в ряды террористов и уехал в Сирию.
*организация признана террористической и запрещена на территории России.