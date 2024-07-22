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Updated Сегодня, 05:41

В Екатеринбурге задержан член террористической организации

Екатеринбургского панка задержали за террористические лозунги

22 июля 2024, 05:39
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержан член террористической организации

Екатеринбургского панка задержали за террористические лозунги. Мужчина оказался членом запрещенной в России организации.

32-летний Александр, работавший в Центральном ЖКУ Минобороны в Екатеринбурге, был арестован по обвинению в призывах к терроризму.

По данным следствия, Александр, ранее известный своей любовью к животным и року, вступил в контакт с радикальной группировкой. Он разместил дома флаг «Русского добровольческого корпуса»*, публиковал антивоенные комментарии с фейковых аккаунтов и оскорблял власть.

Сбежав в Пермь, Александр не ушел от правосудия, он был задержан сотрудниками ФСБ и возвращен в Екатеринбург. Сейчас мужчина находится под стражей и ожидает суда по статье о призывах к терроризму, сообщает Урал Мэш.

Ранее житель Качканара вступил в ряды террористов и уехал в Сирию.

*организация признана террористической и запрещена на территории России.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Полиция#Террорист#Екатеринбург#Инцидент#Террористическая деятельность
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