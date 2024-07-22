Екатеринбургского панка задержали за террористические лозунги

По данным следствия, Александр, ранее известный своей любовью к животным и року, вступил в контакт с радикальной группировкой. Он разместил дома флаг «Русского добровольческого корпуса»*, публиковал антивоенные комментарии с фейковых аккаунтов и оскорблял власть.



Сбежав в Пермь, Александр не ушел от правосудия, он был задержан сотрудниками ФСБ и возвращен в Екатеринбург. Сейчас мужчина находится под стражей и ожидает суда по статье о призывах к терроризму, сообщает Урал Мэш.