tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Екатеринбурге мужчину задержали за попытку поцеловать ребенка

Екатеринбуржец попытался поцеловать на улице девочку и попал в полицию

22 июля 2024, 16:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчину задержали за попытку поцеловать ребенка

Житель Екатеринбурга на улице приставал к маленькой девочке, пытаясь ее поцеловать. Возмущенные прохожие позвонили в полицию.

Странный инцидент произошел на улице Технической в столице Среднего Урала. Очевидцы заметили мужчину, который приставал к маленькой девочке, которой на вид было не более семи лет, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Приехавшие по вызову правоохранители задержали неадеквата. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полицейского отдела №10 Екатеринбурга.

Ранее пожилой мужчина в Екатеринбурге приставал к девочке на детской площадке, пытаясь потрогать ее за ягодицы.

Мать не хотела верить: в Екатеринбурге педофил осужден за насилие над девочкой
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителю Серова назначили 9 лет за ДТП с погибшим ребенкомСуд отправил в тюрьму свердловчанина за убийство друга. Мужчина спрятал тело в подвалВ Екатеринбурге пристававший к семилетней девочке педофил сядет в колонию на 7 лет
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Ребенок#Полиция#Педофил#Доследственная проверка#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели: заявление Владимира Путина, разрешение на шашлыки и проверка воды
Сегодня, 09:43
Под Тагилом парень на «китайце» протаранил Mitsubishi и отправил в больницу девушку
Сегодня, 16:21
Цены сошли с ума: за год в Свердловской области подорожали почти все продукты
Сегодня, 15:41
Эксперты изучают влияние промышленной свалки в Нижнем Тагиле на окружающую среду
Сегодня, 13:52
Разрешенных мест для курения станет меньше в Свердловской области
Сегодня, 11:55
В Первоуральске экс-руководителя «Водоканала» обвиняют во вреде экологии на 2,3 млн
Сегодня, 12:58