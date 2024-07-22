Екатеринбуржец попытался поцеловать на улице девочку и попал в полицию

Странный инцидент произошел на улице Технической в столице Среднего Урала. Очевидцы заметили мужчину, который приставал к маленькой девочке, которой на вид было не более семи лет, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу УМВД города.