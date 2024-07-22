Екатеринбуржец попытался поцеловать на улице девочку и попал в полицию

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Странный инцидент произошел на улице Технической в столице Среднего Урала. Очевидцы заметили мужчину, который приставал к маленькой девочке, которой на вид было не более семи лет, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу УМВД города.
Приехавшие по вызову правоохранители задержали неадеквата. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полицейского отдела №10 Екатеринбурга.
Ранее пожилой мужчина в Екатеринбурге приставал к девочке на детской площадке, пытаясь потрогать ее за ягодицы.