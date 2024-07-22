Экоитоги недели, пожар на Леневке под Тагилом, опровержение от Ozon и выросшие цены

В поселке Леневка под Нижним Тагилом сгорел дом. Люди уверены, что одной из причин несчастного случая стала плохая связь. Возгорание заметили вовремя, с огнем еще можно было справиться, но из-за неработающего телефона спасателей удалось вызвать слишком поздно. Без крыши над головой осталась целая семья.