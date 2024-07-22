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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Экоитоги недели, пожар на Леневке под Тагилом, опровержение от Ozon и выросшие цены

Экоитоги недели, пожар на Леневке под Тагилом, опровержение от Ozon и выросшие цены

22 июля 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney
TagilCity.ru подводит экоитоги недели. В поселке Леневка дом сгорел из-за плохой связи. В Тагиле эксперты исследуют влияние промышленной свалки на экологию. В Ozon опровергли факт забастовки курьеров. В Свердловской области за год выросли цены на продукты. Итоги за 22 июля в Тагиле и области.

На прошлой неделе тагильчане активно делились в соцсетях фотографиями выбросов в атмосферу. Владимир Путин призвал российских металлургов модернизировать производство. В Свердловской области отменили противопожарный режим. Редакция TagilCity.ru подвела экологические итоги.

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В поселке Леневка под Нижним Тагилом сгорел дом. Люди уверены, что одной из причин несчастного случая стала плохая связь. Возгорание заметили вовремя, с огнем еще можно было справиться, но из-за неработающего телефона спасателей удалось вызвать слишком поздно. Без крыши над головой осталась целая семья.

«Не могли вовремя дозвониться из-за связи»: на Леневке под Нижним Тагилом сгорел дом
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На свалке промышленных отходов в Нижнем Тагиле проводится проверка. Экологи отобрали пробы воздуха на территории полигона и замерили его площадь. Специалисты обещают провести тщательный анализ и оценить степень риска для окружающей среды.

Эксперты изучают влияние промышленной свалки в Нижнем Тагиле на окружающую среду
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Представители маркетплейса Ozon считают, что никакой забастовки курьеров не было. Ситуация находится под полным контролем: принимаются меры по набору новых сотрудников на склады, а все недоставленные заказы обещают привезти клиентам в самые короткие сроки.

В Ozon опровергли забастовку курьеров в Екатеринбурге
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В Свердловской области за год существенно подорожали продукты питания, особенно овощи. Так, цены на огурцы выросли на 65,5%, помидоры — на 58,3%, а яйца — на 40,5%. Цены на бананы подскочили более чем на 48%.

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