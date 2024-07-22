Эксперты изучают влияние промышленной свалки в Нижнем Тагиле на окружающую среду

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Служба по охране окружающей среды Свердловской области совместно с экспертами провела отбор проб на нижнетагильской свалке промотходов.
В ходе проверки были отобраны пробы атмосферного воздуха вблизи свалки, а также проведены геодезические работы для определения ее площади.
Полученные данные будут тщательно изучены, чтобы оценить степень воздействия свалки на окружающую среду.
Напомним, в Нижнем Тагиле ВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписание.