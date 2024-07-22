tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора

Эксперты изучают влияние промышленной свалки в Нижнем Тагиле на окружающую среду

22 июля 2024, 13:52
Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора

В Нижнем Тагиле на свалке промотходов проводят экологическую экспертизу

В Нижнем Тагиле проводят экологическую экспертизу на свалке промотходов.

Служба по охране окружающей среды Свердловской области совместно с экспертами провела отбор проб на нижнетагильской свалке промотходов.

В ходе проверки были отобраны пробы атмосферного воздуха вблизи свалки, а также проведены геодезические работы для определения ее площади.

Полученные данные будут тщательно изучены, чтобы оценить степень воздействия свалки на окружающую среду.

Напомним, в Нижнем Тагиле ВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписание.

Жительница Нижнего Тагила обнаружила свалку с останками животных
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаныРосприроднадзор выявил нарушения в работе завода твердых сплавов в Кировграде
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Проверка#Росприроднадзор#Екатеринбург#Свалка
Подпишитесь
Итоги недели: заявление Владимира Путина, разрешение на шашлыки и проверка воды
Сегодня, 09:43
«Не могли вовремя дозвониться из-за связи»: на Леневке под Нижним Тагилом сгорел дом
Сегодня, 09:41
В Ozon опровергли забастовку курьеров в Екатеринбурге
Сегодня, 10:46
18 тонн опасных томатов прибыли в Свердловскую область
Сегодня, 10:31
Разрешенных мест для курения станет меньше в Свердловской области
Сегодня, 11:55
В Первоуральске экс-руководителя «Водоканала» обвиняют во вреде экологии на 2,3 млн
Сегодня, 12:58