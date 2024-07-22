Эти правила нарушать нельзя: в Роскачестве раскрыли нюансы установки скважин на даче

Если человек пользуется скважиной в личных целях, то особых ограничений нет. Однако следует учитывать законодательные ограничения: суточный объем потребляемой воды не должен превышать 100 кубометров. Если же дачнику скважина необходима в коммерческих целях, то ему придется оформить лицензию. Выдачей разрешительных документов занимаются Федеральное агентство по недропользованию и ФКУ «Росгеолэкспертиза».