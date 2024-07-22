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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Роскачество: при установке скважины на даче важно соблюдать санитарные нормы

Эти правила нарушать нельзя: в Роскачестве раскрыли нюансы установки скважин на даче

22 июля 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney

Роскачество: при установке скважины на даче важно соблюдать санитарные нормы

При оборудовании скважин на дачных участках россиянам придется соблюдать ряд обязательных требований. Например, расстояние до туалетов и выгребных ям должно составлять не менее 50 метров.

Также скважина должна располагаться в удалении от любых канализационных сооружений, заболоченных и склонных к подтоплению участках. Об этом в беседе с News.ru рассказали эксперты Роскачества.

При оборудовании скважины важно позаботиться о том, чтобы она была герметично закрыта и оборудована сливной трубой. Проведение взрывных работ на дачных участках не допускается.

Если человек пользуется скважиной в личных целях, то особых ограничений нет. Однако следует учитывать законодательные ограничения: суточный объем потребляемой воды не должен превышать 100 кубометров. Если же дачнику скважина необходима в коммерческих целях, то ему придется оформить лицензию. Выдачей разрешительных документов занимаются Федеральное агентство по недропользованию и ФКУ «Росгеолэкспертиза».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Санитарные нормы#Окружающая среда#Правила#Дача#Скважина#Дом и сад#КЦ
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