Эти правила нарушать нельзя: в Роскачестве раскрыли нюансы установки скважин на даче

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Также скважина должна располагаться в удалении от любых канализационных сооружений, заболоченных и склонных к подтоплению участках. Об этом в беседе с News.ru рассказали эксперты Роскачества.
При оборудовании скважины важно позаботиться о том, чтобы она была герметично закрыта и оборудована сливной трубой. Проведение взрывных работ на дачных участках не допускается.
Если человек пользуется скважиной в личных целях, то особых ограничений нет. Однако следует учитывать законодательные ограничения: суточный объем потребляемой воды не должен превышать 100 кубометров. Если же дачнику скважина необходима в коммерческих целях, то ему придется оформить лицензию. Выдачей разрешительных документов занимаются Федеральное агентство по недропользованию и ФКУ «Росгеолэкспертиза».
Ранее тагильские огородники поделились опытом утилизации растительных отходов.