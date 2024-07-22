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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Итоги недели: заявление Владимира Путина, разрешение на шашлыки и проверка воды

Итоги недели: заявление Владимира Путина, разрешение на шашлыки и проверка воды

22 июля 2024, 09:43
Фото: tagilcity.ru
От проверки качества воздуха до отмены противопожарного режима — редакция TagilCity.ru вспоминает экологические события Нижнего Тагила и Свердловской области, о которых мы писали на неделе с 15 по 21 июля.

Традиционно вспоминаем о результатах проверки качества воздуха в Нижнем Тагиле. В период, о котором мы пишем, в городе и регионе не действовало предупреждение об НМУ. С 15 по 18 июля включительно «Уральское УГМС» на своих постах не ловило превышений. Газоанализатор TagilCity.ru также не фиксировал нарушений нормативов по семи показателям в районе вокзала.

Тем не менее, горожане не перестают делиться фотографиями выбросов с завода, которые, к несчастью, стали ежедневным спутником жителей города. Вот к примеру, фотография от 19 июля, предшествовавшего Дню металлурга.

Ветра нет, все висит. С днем металлурга, — пишет горожанин Иван.
Фото: tagilcity.ru

И вот еще подборка фотографий, сделанных на минувшей неделе, преимущественно в вечернее время:

Фото: tagilcity.ru

Проверяя официальные данные УГМС, мы обратили внимание, что в течение недели вещества-загрязнители фиксировались в другом уральском городе — Каменске-Уральском. В сводках фигурировали опасные взвешенные вещества, а также токсичный фторид водорода.

Взвешенные вещества и фторид водорода: жителей Каменска-Уральского травят уже неделю
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К слову, Владимир Путин на минувшей неделе сделал заявление, обращенное к собственникам металлургических производств. Так, глава государства призвал вредные предприятия модернизировать свое производство, чтобы вред экологии был минимизирован. В противном случае компании, работающие в опасной отрасли, ждут многомиллионные штрафы от Росприроднадзора. Напрямую эта тема касается ЕВРАЗ НТМК, выбросы от которого еженедельно душат горожан и гостей города.

Путин ужесточит экологические требования к крупным металлургическим компаниям
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Радостная новость для любителей шашлыков. В Свердловской области отменили противопожарный режим, теперь официально можно готовить любимое блюдо на свежем воздухе. Также можно посещать и лесные массивы для активного отдыха.

Однако меры профилактики лесных пожаров при этом усилили. Так, в Нижнем Тагиле обсудили подготовку минерализованных полос вокруг присоединенных территорий и скос травы.

В Нижнем Тагиле усилили профилактику лесных пожаров
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В Березовском фирма, пойманная на загрязнении почвы, по решению природоохранной прокуратуры стала фигурантом уголовного дела за «порчу земли». Речь идет об ООО «Урал-СОТ Плюс», которое в течение нескольких лет вывозило мусор на ряд территорий города.

На фирму в Березовском возбудили дело из-за загрязнения почвы
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Свалка с останками животных — жуткая находка, которую на минувшей неделе сделала жительница Нижнего Тагила. Она прогуливалась в районе Рудника им. III Интернационала и наткнулась на разложившиеся трупы некрупного рогатого скота. Сейчас природоохранная прокуратура в лице прокурора Григория Битюкова проводит проверку по этому факту.

Жительница Нижнего Тагила обнаружила свалку с останками животных
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Из позитивного. Юные волонтеры Нижнего Тагила в рамках акции, устроенной экодомом «Народный», собрали 50 мешков мусора с территории побережья на Красноармейской. Состязание проходило в праздничном формате, с песнями, музыкой и конкурсами.

50 мешков мусора собрали юные волонтеры экодома «Народный» в День реки Тагил
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Не отходя от мусорной тематики, вспомним материал о том, что свердловчане стали реже жаловаться на состояние контейнерных площадок. Такой вывод был сделан при сравнении количества обращений на горячую линию регоператора — меньше 100 звонков в июне против более 230 за апрель.

Свердловчане стали реже жаловаться на состояние контейнерных площадок
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В столице Урала, напротив, увеличились обращения, но по другой теме. Так, горожане стали активно жаловаться на запах воды из водопроводной сети. В связи с этим региональный Роспотребнадзор возьмет пробы и проверит качество воды в Екатеринбурге.

Свердловский Роспотребнадзор проверит водопроводные сети в Екатеринбурге
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Эксклюзив#Пожар#Свердловская область#Качество#Мусор#Лесной пожар#Итоги#Загрязнение#Замеры#Екатеринбург#Качество воздуха#Итоги недели
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