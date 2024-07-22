Итоги недели: заявление Владимира Путина, разрешение на шашлыки и проверка воды

Традиционно вспоминаем о результатах проверки качества воздуха в Нижнем Тагиле. В период, о котором мы пишем, в городе и регионе не действовало предупреждение об НМУ. С 15 по 18 июля включительно «Уральское УГМС» на своих постах не ловило превышений. Газоанализатор TagilCity.ru также не фиксировал нарушений нормативов по семи показателям в районе вокзала.