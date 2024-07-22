Итоги недели: заявление Владимира Путина, разрешение на шашлыки и проверка воды

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Традиционно вспоминаем о результатах проверки качества воздуха в Нижнем Тагиле. В период, о котором мы пишем, в городе и регионе не действовало предупреждение об НМУ. С 15 по 18 июля включительно «Уральское УГМС» на своих постах не ловило превышений. Газоанализатор TagilCity.ru также не фиксировал нарушений нормативов по семи показателям в районе вокзала.
Тем не менее, горожане не перестают делиться фотографиями выбросов с завода, которые, к несчастью, стали ежедневным спутником жителей города. Вот к примеру, фотография от 19 июля, предшествовавшего Дню металлурга.
Ветра нет, все висит. С днем металлурга, — пишет горожанин Иван.
И вот еще подборка фотографий, сделанных на минувшей неделе, преимущественно в вечернее время:
Проверяя официальные данные УГМС, мы обратили внимание, что в течение недели вещества-загрязнители фиксировались в другом уральском городе — Каменске-Уральском. В сводках фигурировали опасные взвешенные вещества, а также токсичный фторид водорода.
К слову, Владимир Путин на минувшей неделе сделал заявление, обращенное к собственникам металлургических производств. Так, глава государства призвал вредные предприятия модернизировать свое производство, чтобы вред экологии был минимизирован. В противном случае компании, работающие в опасной отрасли, ждут многомиллионные штрафы от Росприроднадзора. Напрямую эта тема касается ЕВРАЗ НТМК, выбросы от которого еженедельно душат горожан и гостей города.
Радостная новость для любителей шашлыков. В Свердловской области отменили противопожарный режим, теперь официально можно готовить любимое блюдо на свежем воздухе. Также можно посещать и лесные массивы для активного отдыха.
Однако меры профилактики лесных пожаров при этом усилили. Так, в Нижнем Тагиле обсудили подготовку минерализованных полос вокруг присоединенных территорий и скос травы.
В Березовском фирма, пойманная на загрязнении почвы, по решению природоохранной прокуратуры стала фигурантом уголовного дела за «порчу земли». Речь идет об ООО «Урал-СОТ Плюс», которое в течение нескольких лет вывозило мусор на ряд территорий города.
Свалка с останками животных — жуткая находка, которую на минувшей неделе сделала жительница Нижнего Тагила. Она прогуливалась в районе Рудника им. III Интернационала и наткнулась на разложившиеся трупы некрупного рогатого скота. Сейчас природоохранная прокуратура в лице прокурора Григория Битюкова проводит проверку по этому факту.
Из позитивного. Юные волонтеры Нижнего Тагила в рамках акции, устроенной экодомом «Народный», собрали 50 мешков мусора с территории побережья на Красноармейской. Состязание проходило в праздничном формате, с песнями, музыкой и конкурсами.
Не отходя от мусорной тематики, вспомним материал о том, что свердловчане стали реже жаловаться на состояние контейнерных площадок. Такой вывод был сделан при сравнении количества обращений на горячую линию регоператора — меньше 100 звонков в июне против более 230 за апрель.
В столице Урала, напротив, увеличились обращения, но по другой теме. Так, горожане стали активно жаловаться на запах воды из водопроводной сети. В связи с этим региональный Роспотребнадзор возьмет пробы и проверит качество воды в Екатеринбурге.