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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Кочаны на грядке могут растрескиваться из-за неравномерного полива

Капуста трескается и пропадает: как уберечь кочаны на грядке

22 июля 2024, 11:09
Фото: tagilcity.ru

Кочаны на грядке могут растрескиваться из-за неравномерного полива

Капуста — довольно капризный овощ, который требует тщательного ухода. Одна из самых неприятных проблем, с которой постоянно сталкиваются дачники, это растрескивание кочанов.

Именно неправильный уход является главной причиной растрескивания кочанов на грядке. Например, такая проблема может возникнуть при нерегулярном поливе, считают эксперты портала «Белновости».

Белокочанная капуста — влаголюбивое растение. После периода засухи при поливе кочаны начинают очень активно впитывать влагу. Из-за этого внутренние листья начинают расти быстрее внешних, кочан покрывается трещинами.

Вторая возможная причина — неправильная подкормка. В частности, растению в период формирования кочана противопоказан избыток азота, так как он стимулирует быстрое развитие внутренних листьев.

Кроме того, капуста не любит резких перепадов температур.

Фото: tagilcity.ru

Как же избежать растрескивания кочанов? В первую очередь, нужно избегать высыхания почвы. По возможности капусту поливают раз в три-четыре дня. Если такой возможности нет, то почву на грядке с капустой следует мульчировать, то есть покрыть скошенной травой, соломой или специальным материалом. Слой мульчи не позволит земле пересохнуть.

При внесении подкормок упор нужно сделать на калийно-фосфорные добавки, которые делают растение крепким и препятствуют избыточному формированию листвы.

Кроме того, некоторые сорта капусты более устойчивы к растрескиванию. Если вы не имеете возможности регулярно ухаживать за капустными грядками, то в следующем сезоне приглядитесь к сортам «Атрия», «Валентина» и «Мегатон».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Дача#Уход#Растения#Огород#Капуста#Дом и сад
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