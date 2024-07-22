Капуста трескается и пропадает: как уберечь кочаны на грядке

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Именно неправильный уход является главной причиной растрескивания кочанов на грядке. Например, такая проблема может возникнуть при нерегулярном поливе, считают эксперты портала «Белновости».
Белокочанная капуста — влаголюбивое растение. После периода засухи при поливе кочаны начинают очень активно впитывать влагу. Из-за этого внутренние листья начинают расти быстрее внешних, кочан покрывается трещинами.
Вторая возможная причина — неправильная подкормка. В частности, растению в период формирования кочана противопоказан избыток азота, так как он стимулирует быстрое развитие внутренних листьев.
Кроме того, капуста не любит резких перепадов температур.
Как же избежать растрескивания кочанов? В первую очередь, нужно избегать высыхания почвы. По возможности капусту поливают раз в три-четыре дня. Если такой возможности нет, то почву на грядке с капустой следует мульчировать, то есть покрыть скошенной травой, соломой или специальным материалом. Слой мульчи не позволит земле пересохнуть.
При внесении подкормок упор нужно сделать на калийно-фосфорные добавки, которые делают растение крепким и препятствуют избыточному формированию листвы.
Кроме того, некоторые сорта капусты более устойчивы к растрескиванию. Если вы не имеете возможности регулярно ухаживать за капустными грядками, то в следующем сезоне приглядитесь к сортам «Атрия», «Валентина» и «Мегатон».
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