Капуста трескается и пропадает: как уберечь кочаны на грядке

Как же избежать растрескивания кочанов? В первую очередь, нужно избегать высыхания почвы. По возможности капусту поливают раз в три-четыре дня. Если такой возможности нет, то почву на грядке с капустой следует мульчировать, то есть покрыть скошенной травой, соломой или специальным материалом. Слой мульчи не позволит земле пересохнуть.