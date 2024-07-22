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Updated Сегодня, 11:13

На Урале в поселке Леневка сгорел частный дом

«Не могли вовремя дозвониться из-за связи»: на Леневке под Нижним Тагилом сгорел дом

22 июля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney

На Урале в поселке Леневка сгорел частный дом

Вечером в воскресенье, 21 июля, в поселке Леневка произошел пожар в частном доме. По словам местных жителей, из-за плохой связи они не сразу дозвонились до спасателей.

Возгорание дома площадью 70 квадратных метров на улице Центральная в поселке Леневка началось около 19:00 часов. Местные жители написали в паблике «Индицент Нижний Тагил», что из-за проблем со связью у одного из операторов они не могли дозвониться до пожарных. По этой причине, уверены жители, время на тушение пожара было упущено.

МТС… связи ноль! Вы представляете, семья осталась без крыши над головой из-за ужасной связи… Это словами не передать, — пишет очевидец пожара.
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Тем не менее, в отделе надзорной деятельности редакции TagilCity.ru сообщили, что звонок на пульт диспетчера поступил в 19:03. На место выехали 4 спецмашины и 10 спасателей. Через 25 минут с момента тревожного звонка огонь был локализован. Еще спустя 30 минут открытый огонь потушили. После этого начался пролив и разбор сгоревших конструкций, завершившийся в 21:56.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожар#Свердловская область#Пожарные#Связь#Надзор#Пожарный надзор#Леневка#Екатеринбург
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