«Не могли вовремя дозвониться из-за связи»: на Леневке под Нижним Тагилом сгорел дом

Возгорание дома площадью 70 квадратных метров на улице Центральная в поселке Леневка началось около 19:00 часов. Местные жители написали в паблике «Индицент Нижний Тагил», что из-за проблем со связью у одного из операторов они не могли дозвониться до пожарных. По этой причине, уверены жители, время на тушение пожара было упущено.