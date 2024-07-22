Нутрициолог рекомендует «упаковать» на зиму овощи в банки без уксуса и масла

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Летом — с грядки, зимой — тепличные. Овощи и фрукты на прилавках магазинов теперь круглый год. Несмотря на это, многие домохозяйки по привычке заготавливают на зиму десятки, а, то и сотни банок с консервацией. Пользы в такой еде нет, подчёркивает специалист.
«Пользы от этого мы никакой не получим, потому что мы подвергли продукт термической обработке, законсервировали. Там большое количество масла и соли обычно добавляется. И всё это для нашего организма не так полезно, как, например, если бы мы съели те же самые продукты только что приготовленные либо свежие. Это увеличивает очень сильно калорийность. Особенно если люди сидят на какой-то диете или уже имеют лишний вес, то эти продукты им крайне не рекомендуются, либо в совсем маленьких порциях», — говорит эксперт.
Необходимые для здоровья витамины и микроэлементы содержит продукция, заготовленная только одним способом.
«Если, например, мы солим огурцы, помидоры, квасим капусту — эти соленья полезны, так как мы получаем ферментированный продукт, который необходим для нашего организма и способствует росту полезной, благоприятной микрофлоры кишечника. А кишечник, как известно, это 80% нашего иммунитета. Эти продукты исконно русские, они традиционно полезны», — напоминает диетолог.
Лечиться вареньем тоже не получится, уверяет Ирина Писарева. Ну разве что малиновым, «чудодейственным». Ничего полезного после уваривания ягод в них не остаётся.
«Это просто сладкое лакомство. Когда-то, конечно, было не достать круглый год ягод. И зимой лакомились вареньем. А сейчас, по сути, это просто дополнительная нагрузка для нашего организма. Дополнительный сахар», — считает собеседница Pravda. Ru.