Нутрициолог рекомендует «упаковать» на зиму овощи в банки без уксуса и масла

«Пользы от этого мы никакой не получим, потому что мы подвергли продукт термической обработке, законсервировали. Там большое количество масла и соли обычно добавляется. И всё это для нашего организма не так полезно, как, например, если бы мы съели те же самые продукты только что приготовленные либо свежие. Это увеличивает очень сильно калорийность. Особенно если люди сидят на какой-то диете или уже имеют лишний вес, то эти продукты им крайне не рекомендуются, либо в совсем маленьких порциях», — говорит эксперт.