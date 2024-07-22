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Пассажиры застряли в Каменске-Уральском на два часа из-за задержки электрички

Пассажиры застряли в Каменске-Уральском на два часа из-за задержки электрички

22 июля 2024, 03:42
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском на два часа задержалась электричка в Екатеринбург. Это произошло из-за задержки рейса «Екатеринбург — Каменск-Уральский».

Рейс в Каменск-Уральский отправился с 20-минутным опозданием. Времени в пути он провел больше обычного. В связи с этим обратная электричка тоже поехала позднее, пишет Ура.ру.

Многие пассажиры были недовольны сложившейся ситуацией, так как пересесть на другие вагоны они не смогли. Кроме того, по словам очевидцев, задержка произошла, предположительно, из-за поломки.

Напомним, 9 июля 2024 года сломалась электричка, ехавшая из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Пассажиров попросили выйти и дождаться другого поезда.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Каменск-Уральский#Пассажиры#ЧП#Задержка#Электричка#Поломка#Рейс#Екатеринбург#Инцидент#Ситуация
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