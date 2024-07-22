Пассажиры застряли в Каменске-Уральском на два часа из-за задержки электрички

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Рейс в Каменск-Уральский отправился с 20-минутным опозданием. Времени в пути он провел больше обычного. В связи с этим обратная электричка тоже поехала позднее, пишет Ура.ру.
Многие пассажиры были недовольны сложившейся ситуацией, так как пересесть на другие вагоны они не смогли. Кроме того, по словам очевидцев, задержка произошла, предположительно, из-за поломки.
Напомним, 9 июля 2024 года сломалась электричка, ехавшая из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Пассажиров попросили выйти и дождаться другого поезда.