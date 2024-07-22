Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более миллиона рублей

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С женщиной связался неизвестный и, назвавшись сотрудником спецслужб, заявил, что ее банковские счета кто-то взломал. Теперь ей грозит лишение средств, а чтобы их спасти, нужно отправить их на специальные счета, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Пожилая екатеринбурженка последовала совету злоумышленника и выполнила необходимые операции с деньгами. После того, как она перевела их на указанные счета, злоумышленник перестал выходить на связь, а все переписки с ним он удалил. После этого горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы.
Напомним, женщина в Екатеринбурге отправила мошенникам более трех миллионов рублей, взяв эти деньги в кредиты.