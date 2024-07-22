Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более миллиона рублей

Пожилая екатеринбурженка последовала совету злоумышленника и выполнила необходимые операции с деньгами. После того, как она перевела их на указанные счета, злоумышленник перестал выходить на связь, а все переписки с ним он удалил. После этого горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы.