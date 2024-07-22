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Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более миллиона рублей

Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более миллиона рублей

22 июля 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
63-летняя женщина в Екатеринбурге отдала аферистам более миллиона рублей, думая, что отправляет их на «специальные счета».

С женщиной связался неизвестный и, назвавшись сотрудником спецслужб, заявил, что ее банковские счета кто-то взломал. Теперь ей грозит лишение средств, а чтобы их спасти, нужно отправить их на специальные счета, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Пожилая екатеринбурженка последовала совету злоумышленника и выполнила необходимые операции с деньгами. После того, как она перевела их на указанные счета, злоумышленник перестал выходить на связь, а все переписки с ним он удалил. После этого горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы.

Напомним, женщина в Екатеринбурге отправила мошенникам более трех миллионов рублей, взяв эти деньги в кредиты.

Женщина хотела снять жилье в Екатеринбурге и перевела мошеннику 60 тысяч рублей
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