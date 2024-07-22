Под Тагилом парень на «китайце» протаранил Mitsubishi и отправил в больницу девушку

20-летний молодой человек ехал на китайском автомобиле Chery, превысил скорость и врезался в автомобиль Mitsubishi Lanсer. Тот двигался в попутном направлении, но в момент аварии совершал поворот налево. Из-за столкновения машин пострадала пассажирка Mitsubishi, девушка-подросток 17 лет. Медики диагностировали у нее травму спины и госпитализировали в медицинский стационар.