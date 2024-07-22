Под Тагилом парень на «китайце» протаранил Mitsubishi и отправил в больницу девушку

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано вечером в воскресенье, 21 июля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
20-летний молодой человек ехал на китайском автомобиле Chery, превысил скорость и врезался в автомобиль Mitsubishi Lanсer. Тот двигался в попутном направлении, но в момент аварии совершал поворот налево. Из-за столкновения машин пострадала пассажирка Mitsubishi, девушка-подросток 17 лет. Медики диагностировали у нее травму спины и госпитализировали в медицинский стационар.
Виновник аварии является «хроническим» нарушителем правил ПДД: всего за один год водительского стажа на него было составлено восемь протоколов. В момент аварии он был трезв.
Ранее в Свердловской области отечественное авто столкнулось с лосем. Животное погибло.