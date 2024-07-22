Прохожие в Нижнем Тагиле спугнули нетрезвую пару, решившую отдохнуть в кустах

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
Инцидент случился днем 21 июля в районе дома 81 на улице Садовой.
Жесть, среди бела дня… Совсем у некоторых ни мозгов, ни стыда нет, тут же довольно часто дети бегают — играют, — сообщила очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в середине июня в Екатеринбурге молодая пара решила устроить интим на пирсе. Вокруг не было людей. Однако позднее пара заметила в кустах вуайериста. Он некоторое время наблюдал за ними, но, поняв, что его увидели, убежал.