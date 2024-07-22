Прохожие в Нижнем Тагиле спугнули нетрезвую пару, решившую отдохнуть в кустах

Напомним, в середине июня в Екатеринбурге молодая пара решила устроить интим на пирсе. Вокруг не было людей. Однако позднее пара заметила в кустах вуайериста. Он некоторое время наблюдал за ними, но, поняв, что его увидели, убежал.