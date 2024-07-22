tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В Нижнем Тагиле нетрезвая пара решила заняться сексом в кустах

Прохожие в Нижнем Тагиле спугнули нетрезвую пару, решившую отдохнуть в кустах

22 июля 2024, 07:30
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле нетрезвая пара решила заняться сексом в кустах

Прохожие спугнули нетрезвых мужчину и женщину, которые решили вступить в интимную связь в кустах возле дороги.

Инцидент случился днем 21 июля в районе дома 81 на улице Садовой.

Жесть, среди бела дня… Совсем у некоторых ни мозгов, ни стыда нет, тут же довольно часто дети бегают — играют, — сообщила очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в середине июня в Екатеринбурге молодая пара решила устроить интим на пирсе. Вокруг не было людей. Однако позднее пара заметила в кустах вуайериста. Он некоторое время наблюдал за ними, но, поняв, что его увидели, убежал.

#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Очевидцы#Прохожие#Пьяные#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Жительнице Нижнего Тагила годами угрожают «черные лесорубы»
Сегодня, 05:05
Массовая забастовка курьеров Ozon началась в Екатеринбурге
Вчера, 11:33
Женщина хотела снять жилье в Екатеринбурге и перевела мошеннику 60 тысяч рублей
Вчера, 12:53
Погубивший целую семью на ЕКАД в Екатеринбурге оказался мигрантом
Вчера, 08:34
Темноволосая школьница в Екатеринбурге ушла из дома и не вернулась
Сегодня, 04:34
Более 1,5 тысячи мигрантов выдворены из Свердловской области
Сегодня, 05:45