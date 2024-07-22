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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Путешествуем по Среднему Уралу: идеи для выходных от онлайн-путеводителя «Тревел-гид»

Путешествуем по Среднему Уралу: идеи для выходных от онлайн-путеводителя «Тревел-гид»

22 июля 2024, 07:04
Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 подготовил маршруты для путешествий выходного дня в Свердловской области, где можно отдохнуть от городского шума, полюбоваться пейзажами, увидеть прошлое и получить незабываемые впечатления. Интересные локации для путешествий по Уралу собраны на портале «Тревел-гид».

Например, чтобы провести яркие выходные, не обязательно уезжать далеко от дома. Приключения ждут в окрестностях Каменска-Уральского. Там «Тревел-гид» проведет путешественников по руинам индустриальных и жилых построек и церквей, по старинным купеческим кварталам и по следам пути Екатерины Великой. Таинственные постройки расположены в селах Камышево, Колюткино, Маминское.

На берегах рек Исети и Каменки путешественники увидят Каменные ворота. Этот маршрут «Тревел-гида» полюбился тем, кто тянется к умиротворению и ценит завораживающую тишину природы. Каменные ворота можно увидеть во время речной прогулки — скала похожа на огромные арочные ворота, чуть покосившиеся и завалившиеся на бок, как будто упавшие в воду.

В Сысерти путешественников ждет не менее увлекательное приключение. Там можно прогуляться по кирпичным руинам старинного медеплавильного завода XVIII века, прийти «в гости» к автору уральских сказов Павлу Бажову и подняться на гору, где сысертчане разбили войско Пугачева. Атмосфера этих мест не оставит равнодушными любителей исследовать регион.

Фото: Tele2

Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями онлайн — во всех предложенных локациях доступен надежный мобильный интернет. Портал «Тревел-гид» наполнен оригинальными идеями поездок на выходные по Свердловской области, Пермскому краю, Челябинской и Тюменской областям. Всего в проекте собраны десятки идей для увлекательных приключений. Ресурс доступен бесплатно клиентам любого мобильного оператора.

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