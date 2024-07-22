Путешествуем по Среднему Уралу: идеи для выходных от онлайн-путеводителя «Тревел-гид»

На берегах рек Исети и Каменки путешественники увидят Каменные ворота. Этот маршрут «Тревел-гида» полюбился тем, кто тянется к умиротворению и ценит завораживающую тишину природы. Каменные ворота можно увидеть во время речной прогулки — скала похожа на огромные арочные ворота, чуть покосившиеся и завалившиеся на бок, как будто упавшие в воду.