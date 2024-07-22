Путешествуем по Среднему Уралу: идеи для выходных от онлайн-путеводителя «Тревел-гид»

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Например, чтобы провести яркие выходные, не обязательно уезжать далеко от дома. Приключения ждут в окрестностях Каменска-Уральского. Там «Тревел-гид» проведет путешественников по руинам индустриальных и жилых построек и церквей, по старинным купеческим кварталам и по следам пути Екатерины Великой. Таинственные постройки расположены в селах Камышево, Колюткино, Маминское.
На берегах рек Исети и Каменки путешественники увидят Каменные ворота. Этот маршрут «Тревел-гида» полюбился тем, кто тянется к умиротворению и ценит завораживающую тишину природы. Каменные ворота можно увидеть во время речной прогулки — скала похожа на огромные арочные ворота, чуть покосившиеся и завалившиеся на бок, как будто упавшие в воду.
В Сысерти путешественников ждет не менее увлекательное приключение. Там можно прогуляться по кирпичным руинам старинного медеплавильного завода XVIII века, прийти «в гости» к автору уральских сказов Павлу Бажову и подняться на гору, где сысертчане разбили войско Пугачева. Атмосфера этих мест не оставит равнодушными любителей исследовать регион.
Tele2 поможет оставаться на связи и делиться эмоциями онлайн — во всех предложенных локациях доступен надежный мобильный интернет. Портал «Тревел-гид» наполнен оригинальными идеями поездок на выходные по Свердловской области, Пермскому краю, Челябинской и Тюменской областям. Всего в проекте собраны десятки идей для увлекательных приключений. Ресурс доступен бесплатно клиентам любого мобильного оператора.