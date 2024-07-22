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Пятимесячный ребенок в Екатеринбурге умер во сне

Пятимесячный ребенок в Екатеринбурге умер во сне

22 июля 2024, 08:34
Фото: 1MI
В многодетной семье в Екатеринбурге не стало во сне мальчика, который родился почти шесть месяцев назад.

Мама ребенка покормила его рано утром, затем уложила спать и легла сама. Проснувшись через несколько часов, она заметила, что младенец не дышит и вызвала врачей. Медики, приехав на вызов, не смогли его спасти, пишет Ура.ру.

Предварительно, новорожденный мог умереть из-за того, что в его легких оказалось содержимое желудка. После экспертизы будет определено, из-за чего он скончался. Известно, что семья ребенка не является асоциальной. В ней растут еще трое детей.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге умерла во сне двухмесячная девочка. По предположению врачей, она захлебнулась смесью.

Новорожденная из Каменска-Уральского умерла после сна рядом с пьяной матерью
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