Разрешенных мест для курения станет меньше в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Депутаты готовят к рассмотрению новый закон, в рамках которого будет введен дополнительный ряд ограничений для курильщиков.
По новому закону будет запрещено курить на остановках общественного транспорта. Теперь курить можно будет только на расстоянии пятнадцати метров от остановочного пункта.
Предлагают также запретить курение в крытых и подземных пешеходных переходах; на территории городских лесных массивов, в скверах и парках.
Нельзя будет дымить возле магазинов, торговых точек, около зданий органов государственной власти.
Законопроект будет рассмотрен 30 июля на заседании парламента, пишет Ура.Ру.