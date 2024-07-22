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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Свердловской области станет больше мест с запретом на курение

Разрешенных мест для курения станет меньше в Свердловской области

22 июля 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области станет больше мест с запретом на курение

В Свердловской области будет расширен перечень и теперь нельзя будет курить на парковках, остановках и не только.

Депутаты готовят к рассмотрению новый закон, в рамках которого будет введен дополнительный ряд ограничений для курильщиков.

По новому закону будет запрещено курить на остановках общественного транспорта. Теперь курить можно будет только на расстоянии пятнадцати метров от остановочного пункта.

Предлагают также запретить курение в крытых и подземных пешеходных переходах; на территории городских лесных массивов, в скверах и парках.

Нельзя будет дымить возле магазинов, торговых точек, около зданий органов государственной власти.

Законопроект будет рассмотрен 30 июля на заседании парламента, пишет Ура.Ру.

Госдума отменила запрет на курение в аэропортах
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#Екатерина Смирнова#Общество#Закон#Курение#Власть#Екатеринбург#Запрет курения
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