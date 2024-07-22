Стали известны подробности гибели сорвавшегося с балкона мужчины в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Трагедия произошла на улице 40-летия Комсомола в 25-этажном доме.
Молодой человек в возрасте 21 года повис, держась одной рукой за перила балкона пожарной лестницы.
На балконе и этажом ниже в это время находились друзья парня. Они о чем-то с ним говорили. Люди из дома напротив и прохожие снимали происходящее на камеры. Одна женщина просила парней схватить висевшего над пропастью молодого человека и затянуть на балкон.
К сожалению спасти юношу не успели, он сорвался вниз и погиб. Молодому человеку был всего 21 год. Денис был родом из Карпинска, в Екатеринбурге жил вместе с родными.
По словам друзей любил экстрим, часто лазал по деревьям и горам. По их мнению, он решил спуститься по балконам вниз и сорвался.
Следователи проводят проверку, пишет «КП- Екатеринбург».