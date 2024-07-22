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Published Сегодня, 08:49

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В Екатеринбурге мужчина убил знакомого, а труп спрятал в подвале

Суд отправил в тюрьму свердловчанина за убийство друга. Мужчина спрятал тело в подвал

22 июля 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге мужчина убил знакомого, а труп спрятал в подвале

В Екатеринбурге мужчина убил знакомого, а труп спрятал в подвале, запенив его монтажной пеной.

Инцидент произошел летом прошлого года на улице Саввы Белых.

Двое мужчин употребляли алкоголь. В какой-то момент они поругались и один собутыльник ударил другого по голове. Когда тот потерял сознание, мужчина схватил за шею и пытался задушить.

Убедившись, что знакомый еще жив, подсудимый снова стал его бить по голове руками и ногами, пока тот не умер. После этого екатеринбуржец отнес тело потерпевшего в подвал и с помощью баллонов монтажной пены запенил его труп и люк, ведущий в подвал.

Суд назначил убийце девять лет тюремного заключения в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

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