Суд отправил в тюрьму свердловчанина за убийство друга. Мужчина спрятал тело в подвал

Убедившись, что знакомый еще жив, подсудимый снова стал его бить по голове руками и ногами, пока тот не умер. После этого екатеринбуржец отнес тело потерпевшего в подвал и с помощью баллонов монтажной пены запенил его труп и люк, ведущий в подвал.