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В офисе газеты в Свердловской области силовики провели обыски

Свердловские силовики нагрянули в офис редакции газеты из-за клеветы на прокурора

22 июля 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney

В офисе газеты в Свердловской области силовики провели обыски

В редакции газеты «Новости Режа» прошли обыски. По словам главреда издания, причиной стало дело о клевете на городского прокурора Николая Удалова. Также обыски прошли и дома у Ольги Романичевой.

Она рассказала, что в квартиру ее родителей силовики нагрянули рано утром 18 июля. Уже затем правоохранители отправились в редакцию, сообщает Ура.ру.

У редактора изъяли жесткий диск и телефон. Сама она заявляет, что теперь у нее нет возможности выплатить зарплату сотрудникам. Романичева связывает визит сотрудников СК с публикациями о прокуроре Режа. В ней журналисты раскритиковали его работу.

Ранее в Екатеринбурге был объявлен в розыск журналист Дмитрий Фоминцев. Причиной стали его публикации в социальных сетях.

У правозащитника Алексея Соколова в Екатеринбурге прошли обыски
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#Ирина Кирилова#Общество#Следственный комитет#Свердловская область#Уголовное дело#Обыск#Прокурор#Клевета#Газета#Екатеринбург#СК
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