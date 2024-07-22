Свердловские силовики нагрянули в офис редакции газеты из-за клеветы на прокурора

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Она рассказала, что в квартиру ее родителей силовики нагрянули рано утром 18 июля. Уже затем правоохранители отправились в редакцию, сообщает Ура.ру.
У редактора изъяли жесткий диск и телефон. Сама она заявляет, что теперь у нее нет возможности выплатить зарплату сотрудникам. Романичева связывает визит сотрудников СК с публикациями о прокуроре Режа. В ней журналисты раскритиковали его работу.
Ранее в Екатеринбурге был объявлен в розыск журналист Дмитрий Фоминцев. Причиной стали его публикации в социальных сетях.