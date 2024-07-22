Свердловские силовики нагрянули в офис редакции газеты из-за клеветы на прокурора

У редактора изъяли жесткий диск и телефон. Сама она заявляет, что теперь у нее нет возможности выплатить зарплату сотрудникам. Романичева связывает визит сотрудников СК с публикациями о прокуроре Режа. В ней журналисты раскритиковали его работу.