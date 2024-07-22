Таксист в Екатеринбурге напал на пенсионера из-за замечания

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
По словам очевидицы, пассажир сделал таксисту замечание по поводу выбранного маршрута. В ответ водитель сказал, что мужчина может покинуть такси, пишет Е1.
Когда таксист приехал, он вытащил пенсионера из салона, толкнул в лужу и стал его пинать. После этого родственники пострадавшего написали в службу поддержки сервиса. Им ответили, что водителя серьезно проверят.
Кроме того, проверку начали проводить в полиции. По ее результатам примут соответствующее решение.
Напомним, в Екатеринбурге водитель иномарки избил 68-летнего мужчину, который врезался в его машину. Пострадавший обратился в полицию.