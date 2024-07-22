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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Водитель такси избил пожилого пассажира в Екатеринбурге

Таксист в Екатеринбурге напал на пенсионера из-за замечания

22 июля 2024, 06:55
Фото: 1MI

Водитель такси избил пожилого пассажира в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель такси избил 65-летнего мужчину из-за замечания.

По словам очевидицы, пассажир сделал таксисту замечание по поводу выбранного маршрута. В ответ водитель сказал, что мужчина может покинуть такси, пишет Е1.

Когда таксист приехал, он вытащил пенсионера из салона, толкнул в лужу и стал его пинать. После этого родственники пострадавшего написали в службу поддержки сервиса. Им ответили, что водителя серьезно проверят.

Кроме того, проверку начали проводить в полиции. По ее результатам примут соответствующее решение.

Напомним, в Екатеринбурге водитель иномарки избил 68-летнего мужчину, который врезался в его машину. Пострадавший обратился в полицию.

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