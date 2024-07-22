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Темноволосая школьница в Екатеринбурге ушла из дома и не вернулась

Темноволосая школьница в Екатеринбурге ушла из дома и не вернулась

22 июля 2024, 04:34
Фото: Изображение Midjourney
14-летняя девочка из Екатеринбурга бесследно пропала 20 июля 2024 года. Она вышла на улицу из дома и обратно не пришла.

В день происшествия на подростке были надеты яркое платье, а также обувь на каблуках. Волосы длинные, цвет глаз черный, рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Рост исчезнувшей горожанки 150 сантиметров. Родственники девочки начали поиски и обратились за помощью. Ее стараются разыскать в разных городских районах сотрудники организаций «Прорыв» и «Лиза Алерт».

Напомним, 16 июля 2024 года в Екатеринбурге исчезла 16-летняя черноволосая школьница. Перед исчезновением ее видели в районе Химмаша.

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