Темноволосая школьница в Екатеринбурге ушла из дома и не вернулась

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В день происшествия на подростке были надеты яркое платье, а также обувь на каблуках. Волосы длинные, цвет глаз черный, рассказали в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Рост исчезнувшей горожанки 150 сантиметров. Родственники девочки начали поиски и обратились за помощью. Ее стараются разыскать в разных городских районах сотрудники организаций «Прорыв» и «Лиза Алерт».
Напомним, 16 июля 2024 года в Екатеринбурге исчезла 16-летняя черноволосая школьница. Перед исчезновением ее видели в районе Химмаша.