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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:33

Топ-6 самых вкусных и устойчивых к вредителям сортов малины для вашей дачи

Топ-6 самых вкусных и устойчивых к вредителям сортов малины для вашей дачи

22 июля 2024, 13:30
Фото: 1MI
В июле поспевает сладкая и сочная малина. К сожалению, далеко не все дачники довольными вкусовыми свойствами этой ягоды. Агроном Алексей Володихин рассказал о самых лучших сортах малины, которые порадуют и вкусом, и урожайностью и устойчивостью к вредителям.

Российские селекционеры достигли хороших успехов при выведении сортов малины, однако далеко не всегда получается совместить в одном сорте три важных свойства. Какие же сорта выбрать для посадки, чтобы не прогадать?

По мнению эксперта, российские дачники могут остановиться на следующих сортах:

  • «Брянская»;
  • «Добрая»;
  • «Малаховка»;
  • «Нежность»;
  • «Озарение»;
  • «Рубин брянский».
Сажайте их, не пожалеете, — советует Алексей Володихин в Telegram-канале «Мой урожайI Сад. Огород. Цветы».

Ранее эксперт рассказал о том, почему на томатах не образуются плоды.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Дача#Растения#Огород#Малина#Дом и сад#КЦ
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