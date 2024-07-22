Топ-6 самых вкусных и устойчивых к вредителям сортов малины для вашей дачи

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Российские селекционеры достигли хороших успехов при выведении сортов малины, однако далеко не всегда получается совместить в одном сорте три важных свойства. Какие же сорта выбрать для посадки, чтобы не прогадать?
По мнению эксперта, российские дачники могут остановиться на следующих сортах:
Сажайте их, не пожалеете, — советует Алексей Володихин в Telegram-канале «Мой урожайI Сад. Огород. Цветы».
Ранее эксперт рассказал о том, почему на томатах не образуются плоды.