Топ-6 самых вкусных и устойчивых к вредителям сортов малины для вашей дачи

В июле поспевает сладкая и сочная малина. К сожалению, далеко не все дачники довольными вкусовыми свойствами этой ягоды. Агроном Алексей Володихин рассказал о самых лучших сортах малины, которые порадуют и вкусом, и урожайностью и устойчивостью к вредителям.

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