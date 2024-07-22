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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

В Свердловской области за год сильно подорожали овощи и яйца

Цены сошли с ума: за год в Свердловской области подорожали почти все продукты

22 июля 2024, 15:41
Фото: 1MI

В Свердловской области за год сильно подорожали овощи и яйца

В Свердловской области за год сильно выросли в цене многие овощи. Также подорожали некоторые фрукты и яйца.

Свердловскстат рассказал о том, насколько за год выросли цены на разные продукты питания. Рекорд поставили огурцы, которые подорожали более чем на 65% и стоят почти 142 рубля за килограмм.

Не намного отстают помидоры: рост на 58,3%. В среднем килограмм томатов в магазинах Среднего Урала стоит 198 рублей. На третье месте — бананы, цены на которые увеличились на 48,7%. Килограмм заморского фрукта в магазинах можно приобрести за 154 рубля.

Яйца в течение последнего года не раз совершали ценовые «кульбиты». О росте цен на этот важный продукт питания россияне рассказывали президенту во время проведения «горячей линии». Несмотря на принятые меры, яйца подорожали за год на 40,5% и стали стоить больше 100 рублей.

Есть и хорошие новости — некоторые продукты за это время подешевели. В частности, зафиксировано снижение цен на капусту (-27,9%), лук (-18,7%) и любимую россиянами гречку (-1,1%).

Ранее эксперты отметили рекордное подорожание квартир в новостройках Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукты#Екатеринбург
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