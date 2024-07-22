Цены сошли с ума: за год в Свердловской области подорожали почти все продукты

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Свердловскстат рассказал о том, насколько за год выросли цены на разные продукты питания. Рекорд поставили огурцы, которые подорожали более чем на 65% и стоят почти 142 рубля за килограмм.
Не намного отстают помидоры: рост на 58,3%. В среднем килограмм томатов в магазинах Среднего Урала стоит 198 рублей. На третье месте — бананы, цены на которые увеличились на 48,7%. Килограмм заморского фрукта в магазинах можно приобрести за 154 рубля.
Яйца в течение последнего года не раз совершали ценовые «кульбиты». О росте цен на этот важный продукт питания россияне рассказывали президенту во время проведения «горячей линии». Несмотря на принятые меры, яйца подорожали за год на 40,5% и стали стоить больше 100 рублей.
Есть и хорошие новости — некоторые продукты за это время подешевели. В частности, зафиксировано снижение цен на капусту (-27,9%), лук (-18,7%) и любимую россиянами гречку (-1,1%).
Ранее эксперты отметили рекордное подорожание квартир в новостройках Свердловской области.