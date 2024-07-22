Цены сошли с ума: за год в Свердловской области подорожали почти все продукты

Яйца в течение последнего года не раз совершали ценовые «кульбиты». О росте цен на этот важный продукт питания россияне рассказывали президенту во время проведения «горячей линии». Несмотря на принятые меры, яйца подорожали за год на 40,5% и стали стоить больше 100 рублей.