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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Унитаз и кран будут сверкать: проверенные способы удалить известковый налет

Унитаз и кран будут сверкать: проверенные способы удалить известковый налет

22 июля 2024, 15:13
Фото: 1MI
Многие хозяйки считают известковый налет настоящей головной болью. Избавиться от него можно с помощью «термоядерной» химии, однако есть более дешевые и экологичные способы решить проблему.

Очистить от известкового налета смеситель можно при помощи обычного уксуса, пишет портал «Белновости».

Наливаем столовый уксус в стакан и опускаем в него кран. Жидкость «съест» налет буквально на глазах. Изгибы смесителя можно обильно смочить уксусом и оставить на некоторое время, а затем ополоснуть кран и протереть его насухо.

Фото: 1MI

Для уборки в туалете смешаем в равных пропорциях уксус с водой. Полученный раствор нужно залить в распылитель и обильно смочить внутреннюю поверхность унитаза. Некоторое время пользоваться санузлом будет нельзя, так как растворение известкового налета в зависимости от тяжести проблемы занимает от часа до восьми. Оптимально обработать унитаз перед сном. После этого нужно ополоснуть его водой. Уксус не просто уберет известковый налет, но и придаст сантехнике блеск.

Ранее эксперт рассказал об условиях, которые необходимо соблюдать при оборудовании на даче скважины.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Уборка#Окружающая среда#Сантехника#Уксус#Дом и сад#КЦ
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