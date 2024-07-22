Унитаз и кран будут сверкать: проверенные способы удалить известковый налет

Для уборки в туалете смешаем в равных пропорциях уксус с водой. Полученный раствор нужно залить в распылитель и обильно смочить внутреннюю поверхность унитаза. Некоторое время пользоваться санузлом будет нельзя, так как растворение известкового налета в зависимости от тяжести проблемы занимает от часа до восьми. Оптимально обработать унитаз перед сном. После этого нужно ополоснуть его водой. Уксус не просто уберет известковый налет, но и придаст сантехнике блеск.