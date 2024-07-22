Успеть до августа: чем подсыпать грядки в конце июля для увеличения урожая

Костная мука прекрасно питает почву и обеспечивает растения необходимым набором полезных веществ. В будущем при посадке растений попробуйте вносить костную муку в лунки перед посадкой. Например, если удобрить костной мукой картофельное поле перед перекопкой, то можно повысить урожайность на 15-20%. Клубни получатся крупными, ровными и крепкими. Также нужно регулярно подкармливать костной мукой плодовые деревья и кустарники.