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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Стало известно, чем удобрить грядки в июле для максимального урожая

Успеть до августа: чем подсыпать грядки в конце июля для увеличения урожая

22 июля 2024, 12:47
Фото: tagilcity.ru

Стало известно, чем удобрить грядки в июле для максимального урожая

У дачников летом каждый день на счету. В конце июля важно позаботиться о будущем урожае. Вот почему опытные огородники в конце второго летнего месяца проводят одну простую, но очень хитрую процедуру.

Существует множество простых способов повысить урожайность. Один из самых доступных — костная мука, советуют эксперты портала «Белновости».

Костную муку вносят из расчета около 100 граммов на один квадратный метр. Удобрение можно заложить между растениями на глубину не менее пяти сантиметров, сверху бороздки засыпать грунтом. Затем грядки следует полить — это ускорит процесс усвоения питательных веществ.

Костная мука прекрасно питает почву и обеспечивает растения необходимым набором полезных веществ. В будущем при посадке растений попробуйте вносить костную муку в лунки перед посадкой. Например, если удобрить костной мукой картофельное поле перед перекопкой, то можно повысить урожайность на 15-20%. Клубни получатся крупными, ровными и крепкими. Также нужно регулярно подкармливать костной мукой плодовые деревья и кустарники.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Урожай#Растения#Огород#Удобрения#Подкормка#Дом и сад#КЦ
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