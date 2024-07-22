Успеть до августа: чем подсыпать грядки в конце июля для увеличения урожая

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Существует множество простых способов повысить урожайность. Один из самых доступных — костная мука, советуют эксперты портала «Белновости».
Костную муку вносят из расчета около 100 граммов на один квадратный метр. Удобрение можно заложить между растениями на глубину не менее пяти сантиметров, сверху бороздки засыпать грунтом. Затем грядки следует полить — это ускорит процесс усвоения питательных веществ.
Костная мука прекрасно питает почву и обеспечивает растения необходимым набором полезных веществ. В будущем при посадке растений попробуйте вносить костную муку в лунки перед посадкой. Например, если удобрить костной мукой картофельное поле перед перекопкой, то можно повысить урожайность на 15-20%. Клубни получатся крупными, ровными и крепкими. Также нужно регулярно подкармливать костной мукой плодовые деревья и кустарники.
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