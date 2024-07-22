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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Екатеринбурге бетономешалка насмерть переехала собаку

В Екатеринбурге бетономешалка задавила собаку

22 июля 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге бетономешалка насмерть переехала собаку

На Турбомоторном заводе в Екатеринбурге бетономешалка насмерть переехала собаку.

Трагический случай произошел 20 июля. Четырехлетняя собака по кличке Жулька, которая жила на территории завода, погибла под колесами бетономешалки.

Работники завода заботились о Жульке: она была привита, стерилизована, имела собственную будку и получала регулярное питание. Собаку любили и ухаживали за ней, пишет паблик вконтакте «Инцидент Екатеринбург».

Ранее в Свердловской области лось погиб под колесами автомобиля.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Смерть#Собака#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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