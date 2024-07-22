В Екатеринбурге бетономешалка задавила собаку

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Трагический случай произошел 20 июля. Четырехлетняя собака по кличке Жулька, которая жила на территории завода, погибла под колесами бетономешалки.
Работники завода заботились о Жульке: она была привита, стерилизована, имела собственную будку и получала регулярное питание. Собаку любили и ухаживали за ней, пишет паблик вконтакте «Инцидент Екатеринбург».
Ранее в Свердловской области лось погиб под колесами автомобиля.