tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Екатеринбурге рекордно подорожали квартиры в новостройках

В Екатеринбурге рекордно подорожали квартиры в новостройках

22 июля 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney
Рекордный рост цен на квартиры в новых домах отмечается в Екатеринбурге. Так, в июне 2024 года цена одного «квадрата» достигла 153,3 тысячи рублей.

Такой показатель является максимальным с начала года, сообщает сервис аналитики «Объектив».

По информации специалистов, с начала 2024 года рост составил 7,2%, а за один год этот показатель увеличился на 22,5%. Отмечается также и то, что в мае–июне на рынке был наибольший рост, так как с 1 июля должна была отмениться льготная ипотека. В связи с этим выросла и стоимость квартир.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге подорожали маленькие квартиры. Рост стоимости составил 17%.

#Ирина Кирилова#Общество#Аналитика#Цены#Свердловская область#Статистика#Квартира#Покупка#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели: заявление Владимира Путина, разрешение на шашлыки и проверка воды
Сегодня, 09:43
«Не могли вовремя дозвониться из-за связи»: на Леневке под Нижним Тагилом сгорел дом
Сегодня, 09:41
Жители Каменска-Уральского недовольны новым почетным гражданином города
Сегодня, 09:40
Что происходит с Ozon в Екатеринбурге после забастовки курьеров
Сегодня, 08:21
Таксист в Екатеринбурге напал на пенсионера из-за замечания
Сегодня, 06:55
Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более миллиона рублей
Сегодня, 10:00