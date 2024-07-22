В Екатеринбурге рекордно подорожали квартиры в новостройках

По информации специалистов, с начала 2024 года рост составил 7,2%, а за один год этот показатель увеличился на 22,5%. Отмечается также и то, что в мае–июне на рынке был наибольший рост, так как с 1 июля должна была отмениться льготная ипотека. В связи с этим выросла и стоимость квартир.