В Екатеринбурге рекордно подорожали квартиры в новостройках

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Такой показатель является максимальным с начала года, сообщает сервис аналитики «Объектив».
По информации специалистов, с начала 2024 года рост составил 7,2%, а за один год этот показатель увеличился на 22,5%. Отмечается также и то, что в мае–июне на рынке был наибольший рост, так как с 1 июля должна была отмениться льготная ипотека. В связи с этим выросла и стоимость квартир.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге подорожали маленькие квартиры. Рост стоимости составил 17%.