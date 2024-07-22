В Екатеринбурге родители обвинили детский сад в жестоком обращении с ребенком

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Родители маленькой Камиллы утверждают, что в детском саду «Кидсвилл» воспитатели на дневной сон примотали ребенку руки пакетами, чтобы она не сосала пальцы. Девочке 1 год и 7 месяцев.
По словам отца Камиллы, девочка начала сосать палец после смены воспитателя. Когда ребенком стала заниматься директор садика, девочка начала до крови сосать палец. Родители попросили директора обратить внимание на это, а также принесли в сад специальные перчатки, которые должны были помочь отучить ребенка от этой привычки.
Однако, по словам Романа, вместо перчаток, на руки Камиллы во время дневного сна надевали полиэтиленовые пакеты и приматывали их скотчем. После этого случая родители решили забрать Камиллу из садика.
Управляющая «Кидсвиллем» Лариса Богомолова заявила, что пакеты использовались в качестве временного средства до приобретения перчаток, так как девочка сосала пальцы до крови, а родители не хотели отвести ее к специалисту.
Богомолова также добавила, что родители угрожают персоналу садика, сообщает Е1.
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