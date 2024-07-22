В Екатеринбурге родители обвинили детский сад в жестоком обращении с ребенком

По словам отца Камиллы, девочка начала сосать палец после смены воспитателя. Когда ребенком стала заниматься директор садика, девочка начала до крови сосать палец. Родители попросили директора обратить внимание на это, а также принесли в сад специальные перчатки, которые должны были помочь отучить ребенка от этой привычки.