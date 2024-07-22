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В Ozon опровергли забастовку курьеров в Екатеринбурге

В Ozon опровергли забастовку курьеров в Екатеринбурге

22 июля 2024, 10:46
В Екатеринбурге представители Ozon опровергли сведения о забастовке курьеров.

Сотрудникам маркетплейса пообещали дополнительные выплаты на время урегулирования сроков. В настоящее время доставка осуществляется в прежнем режиме. Задержанные заказы сотрудники развезут клиентам в ближайшие дни, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам представителей компании, у некоторых курьеров возникли вопросы, касающиеся выдачи им заказов. В Свердловской области наблюдается нехватка персонала на складах, из-за чего операции происходят не так быстро. Чтобы ускорить рабочий процесс, привлекаются новые сотрудники.

Напомним, в сети появилась информация о том, что свердловские курьеры Ozon устроили забастовку, из-за чего на пунктах выдачи возникли затруднения в работе.

Массовая забастовка курьеров Ozon началась в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Общество#Информация#Забастовка#Екатеринбург#OZON#Маркетплейс#Курьеры
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