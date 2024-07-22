В Ozon опровергли забастовку курьеров в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Сотрудникам маркетплейса пообещали дополнительные выплаты на время урегулирования сроков. В настоящее время доставка осуществляется в прежнем режиме. Задержанные заказы сотрудники развезут клиентам в ближайшие дни, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам представителей компании, у некоторых курьеров возникли вопросы, касающиеся выдачи им заказов. В Свердловской области наблюдается нехватка персонала на складах, из-за чего операции происходят не так быстро. Чтобы ускорить рабочий процесс, привлекаются новые сотрудники.
Напомним, в сети появилась информация о том, что свердловские курьеры Ozon устроили забастовку, из-за чего на пунктах выдачи возникли затруднения в работе.