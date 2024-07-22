В Ozon опровергли забастовку курьеров в Екатеринбурге

По словам представителей компании, у некоторых курьеров возникли вопросы, касающиеся выдачи им заказов. В Свердловской области наблюдается нехватка персонала на складах, из-за чего операции происходят не так быстро. Чтобы ускорить рабочий процесс, привлекаются новые сотрудники.